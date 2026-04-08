Direktor omladinske škole FK Partizan , Miralem Sulejmani , govorio je o tome kako crno-beli ponovo mogu da se vrate u vrh kada su mlađe kategorije u pitanju.

- Bitan je sistem. Ajaks već godinama ima jednu od najboljih škola na svetu stoji iza onoga što radi. Nema prečica, ide tim putem pravo. Partizan je prepoznat po tome što je izbacivao kvalitetne mlade igrače. Svi ljudi iz kluba mogu da budu ponosni na to što 70% igrača iz prvog tima dolazi iz omladinske škole. Treba verovati u to i nastaviti - rekao je Miralem Sulejmani, direktor omladinske škole FK Partizan.