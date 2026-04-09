Barselona je sinoć na svom terenu izgubila 0:2 od Atletika, u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Lige šampiona.

Ekipi Hansija Flika nije dosuđen jedanaesterac u 54. minutu kada je Mark Pubilj igrao rukom pred svojim golom. ;Pubilj, koji je već imao žuti karton, zaustavio je loptu rukom nakon što je njegov golman Huan Muso izveo udarac.Igrači Barselone su tražili od sudije Ištvana Kovača da dosudi jedanaesterac, što on nije učinio, a VAR sudija nije intervenisao.

"Klub smatra da suđenje nije bilo u skladu sa važećim zakonom, što je direktno uticalo na tok utakmice i rezultat. FK Barselona razume da ova odluka, zajedno sa ozbiljnim nedostatkom intervencije VAR, predstavlja ozbiljnu grešku. U skladu sa tim, klub je tražio pokretanje istrage, pristup komunikaciji sudija i gde je potrebno zvanično priznanje grešaka i usvajanje relevantnih mera", navodi se u saopštenju Barselone, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Barselona je od 44. minuta ostala sa desetoricom, pošto je Pau Kubarsi dobio crveni karton. On je prvobitno dobio žuti karton, ali je sudija tražio od VAR da pregleda situaciju na monitoru pored terena, nakon čega je pokazao igraču crveni karton.

Atletiko je sinoć prvi put pobedio na Kamp Nou od 2006. godine.

Revanš utakmica igra se 14. aprila u Madridu.

(Beta)