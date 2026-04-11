Liverpul je izgubio poslednje tri utakmice, od kojih poslednji od Pari Sen Žermena u utorak uveče u prvom duelu četvrtfinala Lige šampiona.

"Stalno ponavljam, u više navrata sam rekao da osećam veliku podršku. Ne samo od vlasnika, Ričarda (Hjuza) i Majkla (Edvardsa), ali koliko god uvrnuto zvuči, osećam podršku navijača. Kada smo bili u Parizu, navijači su pevali da vole klub. Treba reći da su nas nadigrali, ali otišli smo do naših navijača posle utakmice, pevali su i aplaudirali nam. Tu podršku konstantno osećam", rekao je Slot, preneo je "Skaj sport".

"Mislim da klub zna u kom se periodu nalazimo. U međuvremenu, osećam potpunu podršku", dodao je on.

Arne Slot

Liverpul je peti u Premijer ligi sa 49 bodom i ta pozicija bi mu donela plasman u Ligu šampiona sledeće sezone, nakon što je engleskim klubovima dodeljeno još jedno mesto. Liverpul ima bod više od šestoplasiranog Čelsija, a Brentford i Everton na sedmom i osmom mestu imaju po 46 bodova. Upitan je da li ekipa može da obezbedi mesto među prvih pet, iako nije pobedila u Premijer ligi od 28. februara.

"Igrali smo protiv šampiona Evrope i doživeli nešto što te večeri nije na nivou na kome želimo da budemo. Dobra stvar je što za četiri ili pet dana imamo novu šansu da pokažemo da možemo da budemo konkurentniji nego što jesmo. Ali to nam govori i da ako želimo da nastavimo da napredujemo, moramo da nastavimo da igramo na tom nivou i sledeće sezone, što znači plasman u Ligu šampiona", rekao je Slot.

"Kada to doživite, želite da igrate i naredne sezone tamo, da pokažete da možete biti bolji. Želimo tu šansu sledeće sezone, pa moramo da ostvarimo dobre rezultate i u prvenstvu. To će biti zanimljivo. Juče smo imali dan oporavka. Nisu svi naši igrači sposobni da igraju tri dana kasnije u još jednoj intenzivnoj utakmici. Videćemo koji sastav ćemo izvesti", dodao je on.

Liverpul će u subotu od 18.30 dočekati Fulam, u 32. kolu Premijer lige.

