Trener fudbalera Liverpula Arne Slot izjavio je danas da njegov tim veruje da može da "uradi nešto posebno" u revanš meču četvrtfinala Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena, uprkos porazu 0:2 u prvom susretu, preneli su britanski mediji.

PSŽ je u prvom meču na Parku prinčeva u Parizu slavio golovima Dezire Dua i Hviče Kvarachelije, čime je stekao prednost pred revanš na Enfildu.

Slot je na konferenciji za medije istakao da zadatak nije lak, ali da nije ni nemoguć.

"Pre svega, podsetiću igrače na rezultat. Bilo je 0:2. Delovalo je drugačije, ali rezultat je 0:2", rekao je Slot, a preneo Skaj Sport.

On je dodao da je njegov tim više puta ove sezone pokazao da može da odigra velike utakmice na visokom nivou, posebno na domaćem terenu.

"Postoji vera da možemo da uradimo nešto posebno sutra, ali biće potrebno da budemo zaista, zaista, zaista, zaista, zaista dobri jer igramo protiv jednog od najboljih timova u Evropi", poručio je trener Liverpula.

Slot je naglasio i da će njegov tim morati da preuzme rizik u revanšu, ali i da pronađe balans između napada i defanzive.

"Ne igramo defanzivno 90 minuta. Moramo da budemo ofanzivni, ali i da pronađemo način da oduzmemo loptu protivniku, što nije nimalo lako", rekao je Slot.

Revanš meč igra se u utorak na stadionu Enfild u Liverpulu.