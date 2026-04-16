Bes u Real Madridu nakon suđenja Slavka Vinčića u meču protiv Bajern Minhena kulminirao je odmah po završetku utakmice, a reakcije iz kluba bile su direktne, oštre i bez zadrške.

Povod je bio drugi žuti karton Eduardu Kamavingi (zbog zadržavanja vremena), koji je automatski značio isključenje i, po mišljenju mnogih u Madridu, prelomio utakmicu.

Najkraću, ali možda i najsnažniju izjavu dao je Džud Belingem, koji je odluku nazvao "šalom". Njegova reakcija odražavala je opšti utisak svlačionice – da se radi o odluci koja nije na nivou ovakve utakmice.

Trener Alvaro Arbeloa bio je još konkretniji: potez sudije opisao je kao "neobjašnjiv" i dodao da je upravo ta odluka "presudila utakmicu".

Dani Karvahal otišao je korak dalje, direktno okrivivši sudiju za poraz, posle meča je burno reagovao i ušao u raspravu sa Vinčićem.

- Sve je to tvoja prokleta krivica - besneo je as Reala.

Mladi Arda Guler dobio je čak i crveni karton nakon utakmice zbog protesta, jer je jurio Vinčića u želji da se razjasni s njim. Igrači su opkolili sudiju dok je napuštao teren, dok je Vinisijus Žunior ironično aplaudirao jednoj od odluka.

Zanimljivo je i da je Arbeloa u jednom trenutku sugerisao da sudija možda nije ni bio svestan da Kamavinga već ima žuti karton, što bi, ako je tačno, predstavljalo još ozbiljniji propust.

Katalonski mediji likuju

Šta kažu mediji? List AS opisao je crveni karton kao "apsurdan", uz tvrdnje da sudija nije imao kontrolu nad situacijom, pa čak i da nije bio svestan konteksta odluke.

Stručni komentatori na radiju Kadena SER ocenili su da igrač "ne može biti isključen za tako malu stvar", naglašavajući da je reč o lošem upravljanju utakmicom.

Sa druge strane, katalonski mediji likuju zbog eliminacije Reala. Tako "El Mundo Deportivo" donosi veliki naslov "Real Madrid se oprašta od svega".

Reč Engleza

Engleski mediji bili su nešto umereniji, ali su i oni kritikovali sudiju. Odluka je opisivana kao „nepotrebna“ i „prestroga“, uz zaključak da je takav potez pokvario utakmicu na najvišem nivou.

U suštini, čitava polemika svodi se na pitanje da li je drugi žuti karton za bacanje lopte i sprečavanje izvođenja faula bio adekvatan u tako bitnom momentu ovako velike utakmice.

Ukupan utisak je da je Slavko Vinčić postao centralna figura meča, a ne igrači, što je za ovakav nivo takmičenja - nikada nije dobro. Biće još priče o ovom meču...