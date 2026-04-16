"Ovo je ogromna stvar. Prvi put u našoj istoriji, u 140 godina smo se dva puta uzastopno plasirali u polufinale, biti deo te četiri ekipe je nešto vrlo posebno. Morate to da zaradite. Morate da obavite težak posao. Zahvalnost igračima", rekao je Arteta posle utakmice za Ti-En-Ti (TNT) Sport.

Fudbaleri Arsenala plasirali su se sinoć u polufinale Lige šampiona, pošto su na svom terenu u revanšu četvrtfinala odigrali nerešeno 0:0 protiv Sportinga. U prvoj utakmici u Lisabonu Arsenal je pobedio 1:0.

"U poslednjih 15, 20 minuta smo veoma dobro kontrolisali utakmicu. Postavili smo se u poslednjoj trećini. Delovali smo smireno, činilo se da smo kontrolisali tranziciju, izuzev poslednje. Sve u svemu, bila je to sjajna noć. Srećan sam zbog svih naših ljudi", naveo je trener londonske ekipe.

Upitan je kako je pomogao ekipi da veruje da može da prođe u polufinale.

"Sve se svodi na poslednji korak. Pravimo korake koji nisu napravljeni u ovom klubu za 140 godina, igrači zaslužuju priznanje za sve što rade. Ono što mi je drago je da su igrači preuzeli odgovornost posle poraza od Bornmuta. Seli su, analizirali, pričali su licem u lice. Reagovali su, a to morate da uradite na terenu. Možemo da pričamo lepe stvari u svlačionici, ali te reči moramo da pretvorimo u dela, a to smo sigurno uradili", naveo je Arteta.

Arsenal će u polufinalu 29. aprila igrati u Madridu protiv Atletika, a revanš je 5. maja u Londonu.

"Gledao sam ih u utorak. Stadion je poseban. To su trenuci koje želimo da proživimo zajedno kao tim, sada ćemo se pripremati za prvenstvo, a posle toga ćemo razmišljati dalje", rekao je Arteta.

Arsenal će u nedelju igrati u Mančesteru protiv Sitija u 33. kolu Premijer lige.

Arsenal je prvi na tabeli sa 70 bodova, šest bodova više i utakmicom više od Sitija.