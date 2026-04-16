PLJAČKA LEGENDARNOG GOLMANA JE ORGANIZOVANA IZ ZATVORA: Jedan lopov je potom izvršio samoubistvo - evo kako su razbojnici ojadili Donarumu za pola miliona evra!
Pljačka italijanskog golmana Đanluiđi Donaruma iz jula 2023. godine dobila je novi, dramatičan epilog. Prema navodima francuskih medija, čitava akcija bila je organizovana iz zatvora, a kao glavni nalogodavac označen je 21-godišnji Ilijas Herbua, poznat pod nadimkom Ganito.
Parisko tužilaštvo zatražilo je pokretanje postupka protiv Herbua, koji je u međuvremenu pobegao iz zatvora u Vilpintu, gde je služio kaznu.
Podsetimo, u noći između 20. i 21. jula 2023. godine, grupa maskiranih napadača upala je u Donarumin stan u elitnom delu Pariza. Provalnici su do objekta došli preko krova, nakon što su prethodno obili vrata susedne zgrade.
Golman je napadnut na spavanju – brutalno je pretučen, vezan i zastrašivan nožem, pri čemu je zadobio povrede glave. Njegova verenica takođe je bila izložena nasilju: napadači su je tukli, čupali za kosu i pretili joj hladnim oružjem, nakon čega su je vezali kablom.
Razbojnici su iz stana odneli luksuzne satove, torbe i nakit u vrednosti od oko 500.000 evra. Zanimljivo je da dijamanti nisu ukradeni, što je dodatno podstaklo sumnje istražitelja u način organizacije i instrukcije koje su napadači dobili.
Istraga je pokazala da je Herbua iz zatvorske ćelije koordinisao pljačku, prateći dešavanja putem video-poziva. Policija je došla u posed uznemirujućih snimaka na kojima se vidi ekstremno nasilje, uključujući i sukobe unutar same kriminalne grupe.
Posebno šokantno je otkriće da su dve osobe bile primorane da učestvuju u pljački, a potom i brutalno kažnjene. One su otete i držane u podrumu u Ivri-sur-Senu, gde su satima mučene, dok je nalogodavac sve posmatrao na daljinu.
Jedan od učesnika, koji je kasnije izvršio samoubistvo u zatvoru, prethodno je svedočio da je bio višestruko izboden od strane članova grupe. Njegovo svedočenje otvorilo je novu liniju istrage i dovelo do identifikacije još jednog osumnjičenog, opisanog kao jedan od najbrutalnijih napadača.
Kurir sport / Espreso