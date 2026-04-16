Slušaj vest

Pljačka italijanskog golmana Đanluiđi Donaruma iz jula 2023. godine dobila je novi, dramatičan epilog. Prema navodima francuskih medija, čitava akcija bila je organizovana iz zatvora, a kao glavni nalogodavac označen je 21-godišnji Ilijas Herbua, poznat pod nadimkom Ganito.

Parisko tužilaštvo zatražilo je pokretanje postupka protiv Herbua, koji je u međuvremenu pobegao iz zatvora u Vilpintu, gde je služio kaznu.

Podsetimo, u noći između 20. i 21. jula 2023. godine, grupa maskiranih napadača upala je u Donarumin stan u elitnom delu Pariza. Provalnici su do objekta došli preko krova, nakon što su prethodno obili vrata susedne zgrade.

Golman je napadnut na spavanju – brutalno je pretučen, vezan i zastrašivan nožem, pri čemu je zadobio povrede glave. Njegova verenica takođe je bila izložena nasilju: napadači su je tukli, čupali za kosu i pretili joj hladnim oružjem, nakon čega su je vezali kablom.

1/5 Vidi galeriju Sukob Donarume i Vasilja Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Screenshot

Razbojnici su iz stana odneli luksuzne satove, torbe i nakit u vrednosti od oko 500.000 evra. Zanimljivo je da dijamanti nisu ukradeni, što je dodatno podstaklo sumnje istražitelja u način organizacije i instrukcije koje su napadači dobili.

Istraga je pokazala da je Herbua iz zatvorske ćelije koordinisao pljačku, prateći dešavanja putem video-poziva. Policija je došla u posed uznemirujućih snimaka na kojima se vidi ekstremno nasilje, uključujući i sukobe unutar same kriminalne grupe.

Posebno šokantno je otkriće da su dve osobe bile primorane da učestvuju u pljački, a potom i brutalno kažnjene. One su otete i držane u podrumu u Ivri-sur-Senu, gde su satima mučene, dok je nalogodavac sve posmatrao na daljinu.

Jedan od učesnika, koji je kasnije izvršio samoubistvo u zatvoru, prethodno je svedočio da je bio višestruko izboden od strane članova grupe. Njegovo svedočenje otvorilo je novu liniju istrage i dovelo do identifikacije još jednog osumnjičenog, opisanog kao jedan od najbrutalnijih napadača.

Kurir sport / Espreso