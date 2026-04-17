Slušaj vest

Fudbaleri Vojvodine igraju daleko najbolju sezona u poslednjih nekoliko godina i u plej-of ulaze sa druge pozicije na tabeli, potpuno zasluženo posle odličnih partija tokom čitavog prvenstva.

Ekipa iz Novog Sada pokazala je stabilnost, kvalitet i kontinuitet, a jedan od igrača koji je obeležio dosadašnji tok sezone svakako je Milutin Vidosavljević, koji je sjajnim igrama i golovima brzo postao jedan od ključnih aduta tima.

Polufinale Kupa i drugo mesto na tabeli. Sve ide po planu…

– Verovao sam od prvog dana da Vojvodina može da se uključi u borbu za trofej. I u prethodne dve sezone igrala je finala Kupa, tako da to nije slučajno. Sada smo drugi na tabeli i imamo polufinale. Zadovoljan sam, sve ide po planu, ali dobro znam da nije kraj i da sada sledi ono što je najvažnije i za šta smo celu sezonu radili – počeo je priču Vidosavljević.

Govoreći o prilagođavanju na novu sredinu, Vidosavljević naglašava da je sve išlo brže nego što je očekivao.

– Nije mi trebalo mnogo vremena. Postigao sam gol već na debiju, što mi je mnogo značilo za samopouzdanje. Brzo sam prihvatio zahteve i uklopio se u ekipu. Dolazak u Vojvodinu bio je sjajan potez. Atmosfera u tim je fantastična od prvog dana i ovo je jedna zaista sjajna grupa fudbalera.

O golovima i učinku, posebno činjenici da je postao prvi strelac tima (zajedno sa Aleksom Vukanovićem), ostaje skroman.

– Iskreno, nisam očekivao da ću biti prvi strelac. Video sam da ima mnogo kvalitetnih igrača, ali sve se nekako namestilo. Ipak, uvek ističem da je tim na prvom mestu, jer tim izbaci pojedinca u prvi plan. Imamo kvalitetan i širok roster, nije lako izboriti se za mesto. Ali ta konkurencija je zdrava, tera nas da budemo bolji i da napredujemo. U ekipi vlada odlična atmosfera.

Iako se u javnosti već priča o finalu Kupa (zanemajuću se da je u polufinalu rival kvalitetna ekipa Grafičara), fokus ekipe je na narednim izazovima, prvo u prvenstvu.

– Idemo utakmicu po utakmicu, prvo derbi meč protiv Crvene zvezde. Trenutno razmišljamo o prvenstvu, pa će onda doći red na Kup, a tu mislim na polufinale, koje shvatimo maksimalno ozbiljno. Ne želimo da gledamo previše unapred.

Grupna faza u Evropi je želja, ali i nešto što koji zahteva strpljenje.

– Prvo želimo da izborimo plasman u Evropu, pa onda da razmišljamo o većim stvarima. Želja nam je da uđemo u grupnu fazu i verujem da je to moguće – zaključio je Milutin Vidosavljević.