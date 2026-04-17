Šunsuke Nakamura imenovan je za novog pomoćnika selektora Japana Hađimea Morijasua, samo dva meseca pred start Svetskog prvenstva u fudbalu.

Kako je saopšeno na sajtu Fudbalskog saveza Japana, Nakamura (48) će biti deo stručnog štaba Morijasua, gde je stigao upravo na zahtev selektora.

"Sa zadovoljstvom objavljujem da ću se pridružiti trenerskom štabu kao trener japanske reprezentacije. Pažljivo sam razmotrio uticaj mog pridruživanja u tako ključnom trenutku, neposredno pre početka Svetskog prvenstva, ali pošto sam dobio strastvene i ohrabrujuće reči od trenera Morijasua, odlučio sam da prihvatim poziciju", rekao je Nakamura, a prenosi sajt FS Japana.

Nakamura je od 2000. do 2010. godine bio reprezentativac Japana za koji je dao 24 gola na 98 utakmica.

Japan će na Mondijalu igrati u Grupi F sa Holandijom, Švedskom i Tunisom. U martovskim prijateljskim utakmicama Japan je kao gost rezultatom 1:0 pobedio Škotsku i Englesku.

Prisetimo se slavlja Japanac kada su izbacili Nemačku sa Mundijala:

