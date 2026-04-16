Tanjga je napomenuo da njegova ekipa spremno dočekuje utakmicu prvog kola plej-ofa Superlige Srbije.

Fudbaleri Vojvodine gostovaće u subotu od 17 časova Crvenoj zvezdi na stadionu "Rajko Mitić".

"Ono čemu smo se nadali i za šta smo radili, jeste da budemo drugi pred plej-of. Prva utakmica i prvi veliki derbi za nas i moram da priznam da sam i više nego zadovoljan. Znamo kome gostujemo, našoj najboljoj i najtrofejnijoj ekipi. Zvezda je u prvenstvu odmakla dosta, držala se u Evropi. Ali koliko poštujemo njih, toliko poštujemo i sebe. Idemo da odigramo dobru utakmicu i sve je do nas", rekao je Tanjga, a prenosi sajt kluba.

On je naveo njegova ekipa mora da bude disciplinovana kako bi odigrala dobru utakmicu i ostvarila povoljan rezultat.

"Atmosfera u ekipi je odlična, ali ovo je plej-of, svaka utakmica boduje se tri boda, a mi hoćemo da ostanemo na drugom mestu. Nama su bodovi važni, jer posle Zvezde nam dolazi Partizan i moramo da skupljamo bodove, sve ostalo je prazna priča. Još ništa nismo osvojili niti ostvarili", izjavio je trener Vojvodine.

Tanjga je istakao da će Zvezda biti motivisana posle dva poraza od Vojvodine u prvom delu sezone.

"Oni imaju roster od 20 i nešto igrača za koje pojedinačno možemo da kažemo da igraju u prvih 11. Nemaju Ivanića, Aranutovića, ali to je ista, jaka ekipa, i sigurno motivisanija da nas pobedi posle dva poraza. Ali naša motivacija nije ništa manja. Ovi igrači koji igraju ovde mogu da dobiju svakog i kada su svesni svojih mogućnosti. Moramo da damo 110 odsto, a nekada ni to nije garant za dobar rezultat, ali nam donosi više šanse. Momci odlično treniraju i čekamo odgovor na terenu", poručio je Tanjga.

Zvezda je vodeća na tabeli Superlige sa 75 bodova, dok je Vojvodina na drugom mestu sa 62.