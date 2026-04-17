TANJGA I RANĐELOVIĆ PRED GOSTOVANJE NA MARAKANI: Da je neko rekao da ćemo biti drugi pred plej-of i dvaput pobediti Crvenu zvezdu…
Šef stručnog štaba Vojvodine Miroslav Tanjga i ofanzivac Lazar Ranđelović optimisti su pred gostovanje Crvenoj zvezdi.
Vojvodina je dvaput pobedila Zvezdu u razmaku od nešto više od mesec dana, što je poziv za optimizam u redovima „stare dame“.
– Ono što smo se nadali i za šta smo radili, jeste da budemo drugi pred plej-of. Prva utakmica i prvi veliki derbi, za nas i moram da priznam da sam i više nego zadovoljan. Znamo kome gostujemo, našoj najboljoj i najtrofejnijoj ekipi. Ali, koliko poštujemo njih, toliko poštujemo i sebe. Idemo da odigramo dobru utakmicu i sve je do nas. Ako budemo disciplinovani i odgovorimo na sve zahteve i principe, kao i do sada, možemo da odigramo dobru utakmicu i da se suprotstavimo na pravi način i da se nadamo dobrom rezultatu. Zvezda je i u prvenstvu odmakla dosta, držala se u Evropi. Znamo naše kvalitete i tako ćemo i da se ponašamo. Hoćemo da ostavimo dobar utisak. ŠTo se tiče kadrovskih problema, imamo ih dosta, ali kao što sam rekao više puta imamo dugačak roster. Opet nema Suča, nadam se da će biti spreman za Partizan, Eta je povređen što znate, operisan je. Želim mu lično sve najbolje, jer je radio naporno da bi se vratio, imao je minutažu na tri, četiri utakmice, ali jednostavno desila se ta čudna povreda u jednom duelu, baš kao i u prvom delu sezone. Želimo mu brz oporavak, jer može da igra na dve pozicije i iskreno nam nedostaje. Uz to, Aleksa Vukanović je osetio neke bolove i ne znamo da li će biti spreman. Znamo koliko je motivisan, ali videćemo još. Ostali su svi na broju, atmosfera je odlična, ali ovo je plej-of, svaka utakmica boduje se tri boda, a mi hoćemo da ostanemo na drugom mestu – istakao je Tanjga.
Lazar Ranđelović je takođe optimista.
– Očekuje nas prvo kolo plej-ofa, gostujemo Zvezdi sa drugog mesta, što je bio naš cilj. Svi znamo koliko je Zvezda kvalitetna, ali pokazali smo i protiv njih da na svom nivou možemo da igramo protiv njih. Verujemo da i u subotu možemo da odigramo dobru utakmicu i nadamo se pozitivnom ishodu – rekao je Ranđelović.
Uporedio je i svoje golove, među kojima je bio i jesenas u pobedi nad Zvezdom.
– Meni je svaki gol drag na isti način, drago mi je i što sam tada pogodio i da smo posle njega pobedili.
Odgovorio je i na pitanje o intenzitetu rada tokom dvodnevnog okupljanja sa selektorom Veljkom Paunovićem.
– Ovog puta intenzitet je bio manji, bili smo samo dva dana, pošto smo dobili slobodno da odemo posle drugog dana. Mislim da se svi dobro osećamo i da smo već ušli u ritam sa ekipom – kaže Ranđelović.