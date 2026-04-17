– Ono što smo se nadali i za šta smo radili, jeste da budemo drugi pred plej-of. Prva utakmica i prvi veliki derbi, za nas i moram da priznam da sam i više nego zadovoljan. Znamo kome gostujemo, našoj najboljoj i najtrofejnijoj ekipi. Ali, koliko poštujemo njih, toliko poštujemo i sebe. Idemo da odigramo dobru utakmicu i sve je do nas. Ako budemo disciplinovani i odgovorimo na sve zahteve i principe, kao i do sada, možemo da odigramo dobru utakmicu i da se suprotstavimo na pravi način i da se nadamo dobrom rezultatu. Zvezda je i u prvenstvu odmakla dosta, držala se u Evropi. Znamo naše kvalitete i tako ćemo i da se ponašamo. Hoćemo da ostavimo dobar utisak. ŠTo se tiče kadrovskih problema, imamo ih dosta, ali kao što sam rekao više puta imamo dugačak roster. Opet nema Suča, nadam se da će biti spreman za Partizan, Eta je povređen što znate, operisan je. Želim mu lično sve najbolje, jer je radio naporno da bi se vratio, imao je minutažu na tri, četiri utakmice, ali jednostavno desila se ta čudna povreda u jednom duelu, baš kao i u prvom delu sezone. Želimo mu brz oporavak, jer može da igra na dve pozicije i iskreno nam nedostaje. Uz to, Aleksa Vukanović je osetio neke bolove i ne znamo da li će biti spreman. Znamo koliko je motivisan, ali videćemo još. Ostali su svi na broju, atmosfera je odlična, ali ovo je plej-of, svaka utakmica boduje se tri boda, a mi hoćemo da ostanemo na drugom mestu – istakao je Tanjga.