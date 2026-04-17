Utakmicama 31. kola za vikend počinje takmičenje u plej-ofu i plej-inu Super lige Srbije, a derbi kola igra se u Beogradu gde Crvena zvezda dočekuje Vojvodinu.

U plej-ofu igraju ekipe plasirane od prvog do osmog mesta posle regularnog dela šampionata, a u plej-inu za opstanak se bore ekipe plasirane od devetog do 16. mesta.

U duelu dve prvoplasirane ekipe Zvezda u subotu od 17 časova dočekuje Vojvodinu. Zvezda će pokušati da nastavi niz pobeda i uveća prednost na čelu tabele, a Vojvodina želi dobar rezultat kako bi zadržala drugo mesto.

Zvezda ima 75 bodova, a Vojvodina 62 boda, jedan više od trećeplasiranog Partizana koji u subotu od 18.30 dočekuje Železničar.

Crno-beli moraju da pobede kako bi ostali u borbi za drugim mestom na tabeli, a Železničar želi dobar rezultat kako bi se učvrstio na četvrtom mestu.

Petoplasirani Novi Pazar u subotu od 17 časova dočekuje OFK Beograd i pokušaće da prekine niz od četiri utakmice bez pobede. Ekipa Nenada Lalatovića pretrpela je dva vezana poraza, a pre toga je imala dva vezana remija i sada ima 47 bodova, dok OFK ima sedam bodova manje na šestom mestu.

Fudbaleri Čukaričkog igraju u subotu od 15 časova na Banovom brdu protiv Radnika i pokušaće da prekinu niz od dva remija. Takođe, ni ekipa iz Surdulice nije pobedila u poslednje dve utakmice i na osmom mestu ima 39 bodova, bod manje od sutrašnjeg protivnika.

U nedelju su na programu utakmice plej-ina, a Radnički 1923 dočekaće u Kragujevcu Radnički iz Niša od 18 časova za prekid serije od devet utakmica bez pobede.

Ekipa iz Kragujevca je vezala tri remija, a ekipa iz Niša četiri poraza, odnosno pet utakmica bez pobede. Radnički 1923 je 10. na tabeli sa 36 bodova, a Radnički iz Niša je 13. sa 33 boda.

TSC od 16 časova dočekuje Napredak, Javor od 17.30 u Ivanjici dočekuje Spartak, a IMT će od 20 časova u Loznici kao domaćin igrati protiv Mladosti i pokušaće da nastavi niz od tri utakmice bez poraza.

Parovi 31. kola Super lige: Subota, plej-of: Čukarički - Radnik (15.00) Crvena zvezda - Vojvodina (17.00) Novi Pazar - OFK Beograd (17.00) Partizan - Železničar (18.30) Nedelja, plej-aut: TSC - Napredak (16.00) Javor - Spartak (17.30) Radnički 1923 - Radnički Niš (18.00) IMT - Mladost (20.00).