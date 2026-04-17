Pre nešto više od mesec dana fudbaleri Crvene zvezde završili su takmičenje u Ligi Evrope, posle dvomeča sa francuskim Lilom.

Slavila je Crvena zvezda rezultatom 1:0 na gostovanju u Francuskoj, a onda u Beogradu doživela hladan tuš - bilo je 2:0 za Lil.

Lil u Beogradu kao bolna utakmica

Sportski i finansijski neuspeh

Fudbaleri, navijači, stručni štab i uprava Crvene zvezde bili razočarani posle sportskog neuspeha. A, sada posle više od mesec dana stigli su i finansijski izveštaji. Tek tu treba da žale na Marakani.

Crvena zvezda nije uspela da uđe među 16 najboljih timova Lige Evrope. Imali su sve u svojim rukama posle prve utakmice, ali su zakazali na svom stadionu, u svojoj kući, pred punim tribinama stadiona "Rajko Mitić".

Lova ipak nije loša

Opet, finansijski gledano Crvena zvezda nije loše prošla. Klub iz Ljutice Bogdana 1A kroz Ligu Evrope zaradio je oko 19.000.000 evra, što ih stavlja na visoko 11. mesto. Ali... Da je Crvena zvezda prošla Lil inkasirala bi više od 20 miliona evra i to je ono za čim treba da žale na Marakani.

Od Crvene zvezde su u tekućoj sezoni Lige Evrope, više zaradili samo Ferencvaroš, Fenerbahče, Lion, Roma, Porto, Betis, ali i polufinalisti ovog UEFA takmičenja.

Žal za Ligom šampiona

Aston Vila, koja je prvi favorit za pehar Lige Evrope, ubedljivo je prva sa 28.000.000 evra zarade. Prate je Frajburg i Braga sa 25.600.000 evra, dok je poslednji polufinalista po zaradi Notingem Forest (24.100.000).

Posle ovih brojki valja se setiti prošle sezone, kada je Crvena zvezda igrala Ligu šampiona. Kolika je razlika između elitnog UEFA takmičenja i Lige Evrope najbolje govori suma koju je zaradila Crvena zvezda. Ulazak i igranje u Ligi šampiona, u sezoni 2024/2025, crveno-belima je doneo oko 32 miliona evra. Da podsetimo, crveno-beli su u kvalifikacijama za Ligu šampiona ispali posle šokantnog poraza na Kipru u dvomeču protiv Pafosa.