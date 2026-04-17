Slušaj vest

Fudbaleri Bajerna su u uzbudljivom meču pobedili Real iz Madrida i plasirali se u polufinale Lige šampiona. Ali...

Nemački mediji pišu o skandalu koji potresa svlačionicu najdominantnijeg kluba iz Nemačke i koji bi mogao da eskalira u narednim nedeljama.

Kim u dresu Bajerna Foto: Virginie Lefour / Zuma Press / Profimedia

Teške optužbe

O čemu se zparavo radi? Fudbaler iz Južne Koreje Kim Min-Je (29) odlučio je da napusti tim na kraju sezone zbog nesvakidašnjih poteza trenera Vensana Kompanija. Nije štedeo svog šefa struke snažni defanzivac. Otkrio je pikanterije koje bi mogle da naprave ršum u svlačionici Bajerna pred kraj sezone.

Kim smatra da ima malu minutažu jer Kompani na treninzima forsira mladog 16-godišnjeg Erblina Osmanija. Fudbaler poreklom iz srpske pokrajine Kosovo i Metohija, iz okoline Podujeva, ponikao je u omladinskim kategorijama Bajerna i odnedavno je priključen treninzima prvog tima.

Sestra napravila problem

Južni Korejac smatra da je Kompani to uradio iz razloga što Osmani ima zgodnu sestru, koja je nedavno postala hit na društvenim mrežama nakon što su se pojavile njene fotografije sa tribina stadiona "Alijanc Arena".

- Mislim da je vreme da napustim ekipu. Razgovaraćemo na leto. Trener ima druge metode i čini se da je fokus na mlađim igračima - rekao je Kim, a onda raspalio:

- Doveo je igrača jer ima zgodnu sestru! Ja odlazim iz takve sredine! Možda je ovo pravi trenutak za novi izazov.

Erblin Osmani i Vensan Kompani na utakmici između Bajerna i Union Berlina Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Nemci komentarišu

Ovakva reakcija fudbalera iz Južne Koreje izazvala je dosta komentara u Nemačkoj. Jedni ga osuđuju, što narušava međuljudske odnose u ekipi, a drugi ga podržavaju i podsećaju da je Kompani i tokom fudbalske karijere bio plejboj.

Kim Min-Je ne treba da brine, jer je njegov bivši klub Fenerbahče izrazio želju da ga vrati u Tursku. Pored Bajerna defanzivac iz Južne Koreje igrao je za Napoli, kineski Guan i korejske klubove Gjengju, Jeonbuk, Jonsei i Suvon...