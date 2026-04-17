Andrej Rubljov se plasirao u polufinale turnira u Barseloni, gde će se suočiti sa Hamadom Međedovićem.
BITKA ZA FINALE U BARSELONI: Andrej Rubljov izlazi na crtu Međedoviću!
Ruski teniser Andrej Rubljov plasirao se danas u polufinale turnira u Barseloni, pošto je pobedio 47. igrača sveta Čeha Tomaša Mahača posle dva seta, 6:4, 6:3.
Rubljov, 15. teniser sveta, pobedio je posle sat i 26 minuta. On je šest puta oduzeo servis češkom teniseru, koji je napravio tri brejka.
Peti nosilac Rubljov igraće u polufinalu protiv srpskog tenisera Hamada Međedovića.
Međedović je ranije danas pobedio Portugalca Nuna Boržeša 7:6, 6:2.
