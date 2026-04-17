Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u subotu od 17.00 Vojvodinu na stadionu "Rajko Mitić" na startu plej-ofa Superlige Srbije.

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković oglasio se uoči okršaja na Marakani:

Dejan Stanković na prozivci u FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Ne razlikuju se pripreme mnogo u odnosu na ostale mečeve. Sigurno je da je Vojvodina ekipa koja ove godine apsolutno zaslužuje da bude na drugom mestu na tabeli, jer su pokazali odličnu organizaciju i kvalitet, a dolaskom Miroslava Tanjge su dobili mnogo. Dosta smo radili tokom ove reprezentativne i uskršnje pauze, tako da ćemo biti maksimalno spremni za sutrašnji duel - rekao je Stanković, a prenosi sajt kluba.

On je naveo da je glavna prednost ekipe iz Novog Sada ofanzivna tranzicija i kontranapad.

- Vojvodina je ekipa koja nas je dobila dva puta ove godine i kroz njihove izjave se vidi da su puni samopouzdanja i optimizma. Imaju apsolutno pravo na to, ali teren je jedino merilo i sutra ćemo videti kako ćemo izaći na kraj sa tim. Oni igraju veoma dobro i organizovano iza lopte. Naša igra iza lopte biće verovatno i najvažniji deo sutrašnje utakmice - izjavio je trener Crvene zvezde.

