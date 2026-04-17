LJUBIŠA TUMBAKOVIĆ HITNO PRIMLJEN U BOLNICU: Drama bivšeg trenera Partizana i selektora Srbije
Ljubiša Tumbaković, nekadašnji trener Partizana i selektor Srbije, primljen je hitno u bolnicu.
Tumbaković je doživeo nezgodu na Zlatiboru, kada se sapleo, pao i polomio ruku, saznaje Informer.
Poznati trener je potom hospitalizovan u užičkoj bolnici.
Tumbaković je na Zlatiboru pratio dečji fudbalski turnir, gde je trebao da dodeli nagrade.
Tumbaković je tokom trenerske karijere najveći pečat ostavio u Partizanu, koji je trenirao od 1992. do 1999. godine, i od 2000. do 20002. godine.
Bio je selektor Srbije od 2019. do 2020. godine, a pre toga je tri godine obavljao funkciju selektora Crne Gore.
