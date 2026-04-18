Slušaj vest

Bivši fudbaler i poznati fudbalski analitičar, Rade Bogdanović, otkrio je zašto fudbaler Liverpula Miloš Kerkez ne igra za reprezentaciju Srbije.

U popularnom podkastu "Kida Šhow" Bogdanović je za to direktno okrivio bivšeg selektora našeg nacionalnog tima, Dragana Stojkovića Piksija.

Miloš Kerkez u Liverpulu

Prema njegovim tvrdnjama, Miloš je imao veliku želju da nastupa za našu reprezentaciju, ali ga Piksi nije hteo u timu, pa je odlučio da prihvati poziv Mađarske.

"Ljubomir Vorkapić sedi u AZ Alkmaru sa Kerkezom i njegovim ocem. Nazove selektora Dragana Stojkovića na telefon, ovaj mu se javi iz prve. Ljuba mu kaže: "Vidi, Piksi, evo sedim sa malim Kerkezom, on hoće da igra za Srbiju, pristao je, evo ga ovde kod mene". A Piksi mu na to, mrtav hladan, kaže: "Pa šta će mi? Gde ću s njim?" otkriva Rade Bogdanovi i dodaje:

"To je autentičan razgovor, od reči do reči! Ljuba zove i kaže da nemamo levog beka, a on pita gde će s njim".

Prokomentarisao je Rad i slučaj mlade zvezde Bajern Minhena Aleksandra Pavlovića, koji je odlučio da igra za Nemačku.

"I onda mi neko kaže: "Što ovaj mali Pavlović iz Bajerna neće da igra za nas?". Pa što bi igrao? Rodilo se dete u inostranstvu, šta ste vi uradili za njega? Šta ste uradili za njegove roditelje? Čovek igra u Bajernu, u strukturi gde su Uli Henes i Rumenige, te fudbalske aždaje koje su sinonim za respekt i platu", kaže Bogdanović.