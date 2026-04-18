"PIKSI SE JAVLJA NA TELEFON I KAŽE - ŠTA ĆE MI ON" Rade Bogdanović otkrio kako je Srbija izgubila Miloša Kerkeza!
Bivši fudbaler i poznati fudbalski analitičar, Rade Bogdanović, otkrio je zašto fudbaler Liverpula Miloš Kerkez ne igra za reprezentaciju Srbije.
U popularnom podkastu "Kida Šhow" Bogdanović je za to direktno okrivio bivšeg selektora našeg nacionalnog tima, Dragana Stojkovića Piksija.
Prema njegovim tvrdnjama, Miloš je imao veliku želju da nastupa za našu reprezentaciju, ali ga Piksi nije hteo u timu, pa je odlučio da prihvati poziv Mađarske.
"Ljubomir Vorkapić sedi u AZ Alkmaru sa Kerkezom i njegovim ocem. Nazove selektora Dragana Stojkovića na telefon, ovaj mu se javi iz prve. Ljuba mu kaže: "Vidi, Piksi, evo sedim sa malim Kerkezom, on hoće da igra za Srbiju, pristao je, evo ga ovde kod mene". A Piksi mu na to, mrtav hladan, kaže: "Pa šta će mi? Gde ću s njim?" otkriva Rade Bogdanovi i dodaje:
"To je autentičan razgovor, od reči do reči! Ljuba zove i kaže da nemamo levog beka, a on pita gde će s njim".
Prokomentarisao je Rad i slučaj mlade zvezde Bajern Minhena Aleksandra Pavlovića, koji je odlučio da igra za Nemačku.
"I onda mi neko kaže: "Što ovaj mali Pavlović iz Bajerna neće da igra za nas?". Pa što bi igrao? Rodilo se dete u inostranstvu, šta ste vi uradili za njega? Šta ste uradili za njegove roditelje? Čovek igra u Bajernu, u strukturi gde su Uli Henes i Rumenige, te fudbalske aždaje koje su sinonim za respekt i platu", kaže Bogdanović.