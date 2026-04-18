Čuveni šjor Špaco, kako su ga zvali, živeo je za klub iz Splita.

Vodio je Hajduk u četiri navrata: 1984.-1986., 1991.-1993., 2010. i 2015.

U njegovom drugom mandatu, kada su splićani gostovali na Marakani Crvenoj zvezdi, bukvalno ga je nokautirao fudbaler crveno-belihDragiša Binić.

Naime, 1991. godine Zvezda je dočekala Hajduk u prvenstvenom meču. Došlo je do koškanja na terenu, izbila je velika gužva u kojoj je Dragiša Binić udario Poklepovića pesnicom u glavu. Trener Hajduka je pao kao pokošen.

Ljudi su bili zatečeni, nije im bilo jasno zašto je Binić to učinio... Sam Siniša Mihajlović bio je šokiran potezom svog saigrača.

"Zašto si udario Poklepovića? Gde baš njega, pa čovek je dobar kao hleb", pitao je Mihajlović Binića.

"Ma, kakvog Poklepovića? Udario sam Skoblara jer nas je provocirao na utakmici na kojoj je Hajduk osvojio Kup", odgovorio mu je Binić.

Kad mu je Mihajlović rekao da to nije bio Skoblar, koji je već smenjen, već Poklepović, Binić je bio šokiran.

"Pa kako su ga smenili, a osvojio je Kup?"

Tako je šjor Špaco ni kriv ni dužan dobio pesnicu u glavu.

Čuveni incident na Marakani 1991. godine - Binić udara Poklepovića Foto: Screenshot, Printskrin

U dugoj karijeri osim Hajduka vodio je i RNK Split, Osijek, Budućnost iz Podgorice, Borac iz Banjaluke, Dubrovnik, radio je u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Mađarskoj, Iranu.

Bio je selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske 1992. godine.

Sa Hajdukom je osvojio prvenstvo, Kup i Superkup, a sa Osijekom Kup.

Stanko Poklepović preminuo u decembru 2018. godine u 81. godini u svom rodnom gradu posle borbe sa bolešću.

