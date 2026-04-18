ARSENAL ŽELI TRI BODA PROTIV SITIJA, O REMIJU SE NE RAZMIŠLJA! Arteta poslao brutalnu poruku: "Spremamo se da pobedimo"
Arsenal u meč ulazi sa šest bodova prednosti i utakmicom više u odnosu na aktuelnog šampiona, ali i sa promenljivom formom nakon tri poraza u poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima.
"Želimo da pobedimo utakmicu. Ne razmišljamo o remiju. Spremamo se da pobedimo", rekao je Arteta, a preneo Skaj Sport.
Španski stručnjak naglasio je da njegov tim pristupa svakom meču na isti način, bez obzira na protivnika ili značaj utakmice.
"Nema razlike u odnosu na bilo koji drugi stadion. Spremamo se da pobedimo", dodao je on.
Arteta nije želeo da prihvati narativ da bi duel na stadionu Etihad mogao da odluči šampionsku trku.
"Neću ni sekundu govoriti o remiju. Svaku utakmicu pripremamo da pobedimo", ponovio je trener Arsenala.
Duel u Mančesteru igra se u nedelju u 17.30 i smatra se jednim od ključnih u završnici sezone.