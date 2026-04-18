Arsenal u meč ulazi sa šest bodova prednosti i utakmicom više u odnosu na aktuelnog šampiona, ali i sa promenljivom formom nakon tri poraza u poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima.

"Želimo da pobedimo utakmicu. Ne razmišljamo o remiju. Spremamo se da pobedimo", rekao je Arteta, a preneo Skaj Sport.

Španski stručnjak naglasio je da njegov tim pristupa svakom meču na isti način, bez obzira na protivnika ili značaj utakmice.

"Nema razlike u odnosu na bilo koji drugi stadion. Spremamo se da pobedimo", dodao je on.

Arsenal - Bornmut

Arteta nije želeo da prihvati narativ da bi duel na stadionu Etihad mogao da odluči šampionsku trku.

"Neću ni sekundu govoriti o remiju. Svaku utakmicu pripremamo da pobedimo", ponovio je trener Arsenala.

Duel u Mančesteru igra se u nedelju u 17.30 i smatra se jednim od ključnih u završnici sezone.

Arsenal
Arsenal - Bornmut
