Odabranoj grupi igrača mogao bi da se pridruži i Bojica Nikčević, koji je protiv Radničkog 1923 odigrao 99. meč za Brđane.

„Kad pogledam koji su sve igrači stigli do stotinu ili više nastupa, mogu da kažem da je ovo zaista lepo dostignuće, biti u društvu takvih fudbalera. Opet, dovoljno sam dugo na Banovom brdu, prošao sam i mlađe kategorije ovog kluba, zbog toga mi je posebno drago što ću uskoro odigrati stoti meč za moj Čukarički, možda baš na početku plej-ofa protiv Radnika iz Surdulice“, istakao je Nikčević.

Iako su onaj teži deo posla odradili i uspeli su da se plasiraju u plej-of, Brđani nisu bez ambicija u poslednjih sedam mečeva u sezoni.

„Naprotiv, borićemo se u svakoj utakmici, gledaćemo samo sebe, u želji da skupimo što više bodova. I da, ako je moguće, popravimo plasman, da budemo na višoj poziciji od sedme, na kojoj smo trenutno“, kazao je Nikčević.

FK Partizan - Čukarički

Čukarički će do kraja sezone odigrati još samo tri susreta na stadionu na Banovom brdu, prvi već u subotu od 15 časova protiv Radnika.

„Surduličani su verovatno najprijatnije iznenađenje sezone, ali su apsolutno zaslužili da se nađu među najboljim ekipama, pružali su odlične partije. Između ostalog, i protiv nas na domaćem terenu, bili su prilično dominantni u toj utakmici, dok na Banovom brdu zaista nismo imali ni dovoljno sreće. Nadamo se da ćemo iz trećeg pokušaja uspeti da savladamo Radnik, ali smo svesni da nam uopšte neće biti lako“.

Činjenica je da sadašnji šef stručnog štaba Čukaričkog najbolje poznaje Radnik, čiji je trener donedavno bio.

„Svakako, ali neće to biti odlučujuće. Dobro smo radili u prethodnom periodu, a sve to treba da prenesemo na teren. Moraćemo da budemo maksimalno angažovani, da ispoštujemo sve zahteve stručnog štaba i da pokušamo da iskoristimo mane našeg rivala. Mnogo bi nam značila tri boda, posebno pred našim navijačima, kao lep start takmičenja u plej-ofu. Ako pobedimo, tada bi i naše ambicije o još boljem plasmanu u nastavku sezone postale daleko realnije“, kazao je Nikčević, ofanzivni vezista, koji po potrebi igra i na poziciji desnog beka.