Nenad Lalatović otkrio je Kuriru u Vaskršnjem intervjuu da ga je odlazak u Stari Ras na mesto trenera FK Novi Pazar u potpunosti promenio. I to na bolje.

Ne samo što Nenad Lalatović ostvaruje odlične rezultate sa fudbalerima Novog Pazara, već stalnim posetama srpskoj svetinji iz 12. veka manastiru Đurđevi Stupovi, kako sam kaže, oplemenjuje svoju dušu.

Nenad Lalatović ispred manastira Đurđevi Stupovi

Nenad Lalatović je podelio fotografiju sa igumanom manastira Đurđevi Stupovi ocem Gavrilom i vladikom Joanikijem, mitropolitom crnnogorsko-primorskim Srpske Pravoslavne Crkve. Oni su zajedno bili u crkvi Svetih Petra i Pavla u Novom Pazaru, koja predstavlja najstariji spomenik crkvene arhitekture na prostoru Srbije. Freske u ovoj crkvi u Starom Rasu potiču iz 10, 12. i 13 veka, a ona je izgrađena na zidinama ranohrišćanske svetinje iz 7. veka.

Baš u ovoj Petrovoj crkvi, kako je zove srpski narod u Starom Rasu, kršten je po pravoslavnom obredu Stefan Nemanja. Isto tako, posle bogosluženja stari župan Stefan Nemanja ispred ove crkve predao je presto svom sinu Stefanu Prvovenčanom 25. marta 1196. godine. Tu su i zamonašeni Stefan Nemanja i njegova supruga Ana. Jedno vreme u ovoj svetinji stolovao je i Sveti Sava.

Vladika Joanikije bio je gost zadužbine velikog srpskog župana Stefana Nemanje iz 12. veka, a Lalatoviću je očigledno prijalo što je proveo trenutke u društvu jednog od najvećih srpskih duhovnika 21. veka.

Nenad Lalatović danas će predvoditi fudbalere Novog Pazara protiv OFK Beograda od 17.00 časova na gradskom stadionu, u prvoj utakmici plej-ofa Superlige.

Novopazarci su trenutno peti na tabeli, ali se nadaju da bi trijumfom i sa nova tri boda mogli do kraja šampionata da se domognu četvrte pozicije koja vodi u Evropu, odnosno u kvalifikacije za Ligu konferencije.

U narednom kolu, Novi Pazar 22. aprila u sredu gostuje u Surdulici, gde od 17.00 časova igra protiv Radnika.