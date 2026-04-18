Slušaj vest

Proslavljeni fudbaler Gari Lineker otkrio je zanimljivu anegdotu iz privatne komunikacije sa Kristijanom Ronaldom, tvrdeći da ga je Portugalac prestao pratiti na Instagramu nakon što je saznao da smatra Lionela Mesija boljim fudbalerom.

Lineker je tu priču podelio u svom podkastu „The Rest Is Football“, koji vodi zajedno sa bivšim reprezentativcima Engleske Alanom Širerom i Mikom Ričardsom.

Kristijano Ronaldo u dresu Al Nasra Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

U razgovoru je objasnio i zbog čega veruje da je upravo taj fudbalski stav razlog Ronaldove reakcije i njegovog navodnog „hlađenja“ prema njemu.

- Kristijano me baš i ne voli. Prestao je da me prati na Instagramu jer smatram da je Mesi sveukupno bolji fudbaler od njega - izjavio je Lineker.

