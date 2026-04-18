NESTAO POBEDNIK SA KALEMEGDANA: Navijači Crvene zvezde na originalan način najavili derbi sa Vojvodinom!
Fudbaleri Crvene zvezde danasu od 17.00 časova u derbiju 1. kola plej-ofa Superlige dočekuju na stadionu "Rajko Mitić" ekipu Vojvodine.
Biće to veliki derbi dva kluba, koji nosi posebnu draž, jer je ekipa iz Novog Sada u regularnom delu dva puta pobedila Crvenu zvezdu.
Ujedno, biće to i okršaj dvojice kumova legende dva kluba Siniše Mihajlovića - Dejana Stankovića na klupi Crvene zvezde i Miroslava Tanjge trenera Vojvodine.
Pred ovu utakmicu oglasili su se navijači Crvene zvezde i na zanimljiv način pozvali simpatizere kluba na prolećni derbi.
Sam poziv je bio šaljiv. Naime, najvatrenije pristalice Zvezde objavile su video snimak u kome je "nestao" čuveni "Pobednik" sa Kalemegdana.
Međutim, ubrzo je usledilo objašnjenje da je viđen kako ide ka nekadašnjoj Marakani.
Pogledajte u video prilogu kako je sve to izgledalo:
Fudbaleri Crvene zvezde vode na prvenstvenoj tabeli Superlige sa 75 bodova, čak 13 više od "stare dame" iz Novog Sada koja je drugoplasirana. U slučaju pobede tim Dejana Stankovića bi napravio ogroman iskorak ka odbrani titule.