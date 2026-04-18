Stigao je Andrej Bačanin prošlog leta kao veliki ulog u redove švajcarskog Bazela. Kao fudbaler na kojeg se računa ozbiljno u budućnosti.

Nekadašnja nada Čukaričkog i mladi reprezentativac Srbije Andrej Bačanin odmah se na prvom koraku, u svlačionici Bazela susreo sa pogledom Džerdana Šaćirija i ostalih fudbalera albanskog porekla.

Džerdan Šaćiri u dresu Bazela Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Poruka svlačionice

Otkrio je Andrej Bačanin kako su ga kao Srbina u Bazelu dočekali Džerdan Šaćiri i društvo.

- Bazel me prihvatio širom u svoja njedra. Najpre klub: najiskusniji, Albijan Ajeti, golman Marvin Hic, kapiten Džerdan Šaćiri, stali su uz mene, najmlađeg prvotimca. Verovatno javnost najviše interesuje moj odnos sa Šaćirijem. U našem timu ne pravimo nikakvu razliku u tome odakle ko dolazi - rekao je Andrej Bačanin za "Sportklub".

Andrej Bačanin i Đerdan Šaćiri slave pobedu Bazela nad Cirihom Foto: Anton Geisser / imago sportfotodienst / Profimedia

Šaćiri rekao - brate

Posebno je Bačanin zapamtio reči koje mu je rekao Džerdan Šaćiri.

- Dočekao me rečima: 'Brate, ovde sam rođen, odrastao, reci šta god treba da pomognem'. Velike su to reči, vetar u leđa mladom fudbaleru. Utakmica u sebi nosi mnogo izazova, emocije, adrenalin, sve je drugačije! Nekad sve ode u drugom pravcu, van kontrole, međutim, Šaćiri u sebi nosi snagu pozitivne ličnosti.

Andrej Bačanin Foto: Valentin Domgjoni / imago sportfotodienst / Profimedia, Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija je moja zemlja

Otkrio je Andrej Bačanin i zašto nije bio na spisku selektora omladinske generacije Gordana Petrića koja će u junu igrati Evropsko prvenstvo u Velsu, u grupi sa Italijom, Ukrajinom i Hrvatskom.

- Razgovarao sam sa selektorom posle meča sa Grashopersom. Zajedno smo odlučili, uzimajući u obzir aktuelni trenutak, status i karijeru, da propustim poslednji ciklus kvalifikacija. Zbog kluba i ostalih stvari, o kojima ne bih pričao, doneli smo najbolju odluku u tom momentu. Lepo se ispričali i zajedno „prelomili“. Da se razumemo, Srbija je moja zemlja i tu sam uvek da pružim najbolje. Nadam se da ću uskoro biti spreman - objasnio je Andrej Bačanin.

Prošao omladinsku školu na Banovom brdu - Andrej Bačanin u dresu Čukaričkog Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Tražila ga Zvezda

Sedmog marta ove godine Andrej Bačanin napunio je 19 godina, a prošlog leta prešao je iz Čukaričkog u Bazel za 2.000.000 evra i potpisao ugovor do 2030. godine.

Tražila ga je tada i Crvene zvezda, pričali su direktori Vladimir Matijašević i Zvezdan Terzić, međutim talentovani defanzivni vezni u dogovoru sa porodicom odlučio se za Švajcarsku.

Kurir sport/Sportklub