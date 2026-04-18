CRVENA ZVEZDA - VOJVODINA: Crveno-beli iskoristili igrača više, Kostov duplirao prednost
Derbi meč 31. kola Super lige Srbije igra se od 17 časova u Beogradu gde domaća Crvena zvezda dočekuje goste iz Novog Sada, ekipu Vojvodine.
Gosti su ove sezone ozbiljno namučili aktuelnog i vrlo izvesno budućeg šampiona, pa nema sumnje da će puleni Miroslava Tanjge pokušati da stignu i do trećeg trijumfa, kao i da sačuvaju prednost u borbi za drugu poziciju koju vode sa Partizanom.
Domaćin sigurno priželjkuje revanš za dva neugodna poraza.
Dva tima su se već sastajala dva puta tokom aktuelne superligaške sezone, a Novosađani su oba puta stigli do trijumfa. Prvi meč odigran u Novom Sadu ekipa Vojvodine je nakon velikog preokreta rešila u svoju korist rezultatom 3:2 (0:2).
Drugi meč odigran u Beogradu ekipa Vojvodine je rešila u svoju korist rezultatom 0:1 (0:0). Pobedu je novosadskom timu doneo strelac jedinog pogotka na ovoj utakmici Njegoš Petrović (54’).
2. poluvreme
Crvena zvezda posle prvog poluvremena ima sigurnu prednost 2:0 golovima Kataija i Kostova. Vojvodina od 20. minuta igra sa igračem manje.
45' Kostov 2:0
Crvena zvezda stiže do ozbiljne prednosti.
Arnautović je pogodio stativu, a lopta se odbila do Kostova koji iz blizine pogađa praznu mrežu.
44' Neverovatna odbrana Rosića
Seol je šutirao sa 6-7 metara, ali je Dragan Rosić sjajno intervenisao.
42' Katai - 1:0
Aleksandar Katai je sa ivice šesnaesterca matirao Rosića.
Ali velike zasluge idu na račun Avdića koji je iskosa sa leve strane odlično zavrnuo loptu ka kapitenu Zvezde.
Njegov 24. superligaški gol ove sezone.
32' Seol šutira pored gola
Još jednom je Seol snažno šutirao ka golu gostiju, a lopta je fijuknula pored stative.
30' Arnautović šutira pored gola
Marko Arnautović je propustio stopostotnu šansu. Samo 60-tak sekundi posle šanse Vojvodine, napadač Zvezde je sa desetak metara iz srca šesnaesterca šutirao snažno, ali neprecizno pored stative.
30' Novosađani pogodili prečku
Iako Zvezda ima dominaciju u polju, i igrača više, Vojvodina je propustila najbolju priliku do sada.
Lazar Ranđelović je pogodio prečku posle sjajne dubinske lopte Vukana Savićevića.
20' Vojvodina sa igračem manje
Siniša Tanjga je dobio drugi žuti karton, samim tim Vojvodina ostaje sa igračem manje.
11' Prvi žuti karton na meču
Siniša Tanjga je prvi opomenuti fudbaler na meču. Sapleo je Avdića u siguaciji kada je bek Zvezde bio nadomak kaznenog prostora.
Sastavi
CRVENA ZVEZDA - VOJVODINA
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Dejan Trifković
CRVENA ZVEZDA: Mateus - Učena, Veljković, Eraković - Seol, Krunić, Elšnik, Avdić - Kostov - Arnautović, Katai
VOJVODINA: Rosić - Nikolić, Crnomarković, Tanjga, Baros - Petrović, Savićević - Ranđelović, Veličković, Vidosavljević - Vukanović