18:03

2. poluvreme

Crvena zvezda posle prvog poluvremena ima sigurnu prednost 2:0 golovima Kataija i Kostova. Vojvodina od 20. minuta igra sa igračem manje.

17:50

45' Kostov 2:0

Crvena zvezda stiže do ozbiljne prednosti.

Arnautović je pogodio stativu, a lopta se odbila do Kostova koji iz blizine pogađa praznu mrežu.

17:46

44' Neverovatna odbrana Rosića

Seol je šutirao sa 6-7 metara, ali je Dragan Rosić sjajno intervenisao.

17:44

42' Katai - 1:0

Aleksandar Katai je sa ivice šesnaesterca matirao Rosića.

Ali velike zasluge idu na račun Avdića koji je iskosa sa leve strane odlično zavrnuo loptu ka kapitenu Zvezde.

Njegov 24. superligaški gol ove sezone.

17:35

32' Seol šutira pored gola

Još jednom je Seol snažno šutirao ka golu gostiju, a lopta je fijuknula pored stative.

17:33

30' Arnautović šutira pored gola

Marko Arnautović je propustio stopostotnu šansu. Samo 60-tak sekundi posle šanse Vojvodine, napadač Zvezde je sa desetak metara iz srca šesnaesterca šutirao snažno, ali neprecizno pored stative.

17:32

30' Novosađani pogodili prečku

Iako Zvezda ima dominaciju u polju, i igrača više, Vojvodina je propustila najbolju priliku do sada.

Lazar Ranđelović je pogodio prečku posle sjajne dubinske lopte Vukana Savićevića.

17:23

20' Vojvodina sa igračem manje

Siniša Tanjga je dobio drugi žuti karton, samim tim Vojvodina ostaje sa igračem manje.

17:14

11' Prvi žuti karton na meču

Siniša Tanjga je prvi opomenuti fudbaler na meču. Sapleo je Avdića u siguaciji kada je bek Zvezde bio nadomak kaznenog prostora.

17:07

1. poluvreme

Oko 4-5.000 gledalaca okupilo se na stadionu "Rajko Mitić".

15:58

Tabela

Tabela Super lige
Tabela Super lige Foto: Printskrin

15:55

Sastavi

CRVENA ZVEZDA - VOJVODINA

Stadion: Rajko Mitić

Sudija: Dejan Trifković

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Učena, Veljković, Eraković - Seol, Krunić, Elšnik, Avdić - Kostov - Arnautović, Katai

VOJVODINA: Rosić - Nikolić, Crnomarković, Tanjga, Baros - Petrović, Savićević - Ranđelović, Veličković, Vidosavljević - Vukanović