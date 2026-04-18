GOLEADA NA BANOVOM BRDU: Remi Čukaričkog i Radnika
Fudbaleri Čukaričkog i Radnika odigrali su večeras u Beogradu nerešeno 2:2, u meču prvog kola plej-ina Super lige Srbije.
Poveo je Radnik golom Martina Novakovića u 26. minutu, a Čukarički je izjednačio pogotkom Marka Docića u 70. minutu.
Čukarički je do prednosti stigao golom Slobodana Tedića iz penala u 87. minutu, a konačan rezultat postavio je Zorić u drugom minutu nadoknade vremena.
Čukarički je šesti sa 41 bodom, a Radnik je na sedmom mestu sa bodom manje.
U narednom kolu, Čukarički će gostovati OFK Beogradu, dok će Radnik na svom terenu u Surdulici dočekati Novi Pazar.
