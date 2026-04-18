Efikasna utakmica 31. kola Super lige Srbije između Čukaričkog i Radnika, odigrana na Banovom Brdu, poprimila je ružan nastavak.

FK Čukarički, FK Radnik

 Po završetku utakmice u kojoj je rezultat glasio 2:2, došlo je do tuče na tribini, a kako su kamere zabeležile, ba tribini se našao i fudbaler gostiju Luka Zorić.

Zorić je usnimljen u društvu čoveka koji je prethodno učestvovao u tuči.

Luka Zorić je prošao put od tragičara do junaka ovog meča, pošto je prvo skrivio penal, a potom u drugom minutu nadoknade vremena postigao gol za konačnih 2:2.

Ne propustiteFudbalGOLEADA NA BANOVOM BRDU: Remi Čukaričkog i Radnika
FudbalCRVENA ZVEZDA - VOJVODINA: Crveno-beli iskoristili igrača više, Kostov duplirao prednost
FudbalBOJICA NIKČEVIĆ ULAZI U ČUKIN "KLUB 100"! To može da uradi protiv Radnika: "Kad pogledam koji su sve igrači stigli do stotinu ili više nastupa..."
KvotaVOŠA DOLAZI NA MARAKANU! Pogledajte kakve su kvote pred današnju utakmicu!
