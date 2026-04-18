Fudbal
SKANDAL NA BANOVOM BRDU: Tuča posle utakmice Čukarički - Radnik, igrač gostiju preskočio ogradu
Slušaj vest
Efikasna utakmica 31. kola Super lige Srbije između Čukaričkog i Radnika, odigrana na Banovom Brdu, poprimila je ružan nastavak.
FK Čukarički, FK Radnik
Po završetku utakmice u kojoj je rezultat glasio 2:2, došlo je do tuče na tribini, a kako su kamere zabeležile, ba tribini se našao i fudbaler gostiju Luka Zorić.
Zorić je usnimljen u društvu čoveka koji je prethodno učestvovao u tuči.
Luka Zorić je prošao put od tragičara do junaka ovog meča, pošto je prvo skrivio penal, a potom u drugom minutu nadoknade vremena postigao gol za konačnih 2:2.
Reaguj
Komentariši