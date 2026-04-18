KAKVA BLAMAŽA! Lalatović u potpunom šoku, puče bruka...
Fudbaleri Novog Pazara, koje sa klupe predvodi Nenad Lalatović, doživelu su pravu blamažu na startu plej-ofa u Superligi Srbije.
Pazarci su poraženi na strani od OFK Beograda sa čak 5:1!
Novi Pazar je sa ambicijama ušao i u ovaj meč, ali to nije uradio na pravi način. Oni su primili gol već u 23. minutu, kada je Despotovski postigao pogodak za 1:0, doduše, uspeo je 15 minuta kasnije Omoregbe da izjednači na savršen način.
Otišlo se na poluvreme tim rezultatom, ali onda je usledila prava bruka Nenada Lalatovića. Jakuba Silue je postigao gol u 51. minutu za 2:1, a Aleksa Cvetković je postigao pogodak za 3:1 u 68. minutu. Već je tu bilo jasno da će Novi Pazar teško moći i bod da izvuče.
Potpuni potop Novog Pazara napravio je Marko Gobeljić, koji je ušao u igru u 83. minutu, a dva minuta kasnije je asistirao Jegoru Prucevu, da bi dva minuta kasnije i sam postigao gol za konačnih - 5:1.
