Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je danas da njegovi igrači igraju sve bolje kako se bliži kraj prvenstva, kao i da je ostvarena važna pobeda protiv Vojvodine.

"Kako se približava kraj prvenstva, momci daju sve od sebe, svaki trening rade kako treba, tako i na utakmici gledaju da budu pravi. Jedna lepa pobeda, ne mogu da joj gledam u zube, iako smo imali igrača više. Žao mi je zbog Siniše (Tanjga isključen u 20. minutu) koga znam kao bebu, kao dete, ali to je fudbal, to je sport, idemo dalje, prespava se, čeka ga jedna lepa karijera. Još jednom čestitam našim momcima, idemo dalje. Sreda je već blizu, kao i nedelja, nastavljamo ka našem cilju, a to je titula", rekao je Stanković, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas na svom terenu Vojvodinu sa 4:1, u utakmici 31. kola Super lige Srbije.

Zvezda posle 12. uzastopne pobede ima 78 bodova na prvom mestu Super lige Srbije.

Stanković je pohvalio igru u odbrani svog tima.

"Videli ste, igrali smo sa tri pozadi, 3-5-2 ili 5-3-2 zavisi u kom delu terena smo bili. Baš zbog te tranzicije, da popunimo prostor pozadi, iako su oni imali jednu prečku, na postavljenu odbranu. Iz prekida su uspeli da nam prebace odbranu i pogode prečku. Da li je bio ofsajd ili nije, nije važno, to je taj njihov kvalitet, brzina i taj tajming, napadaju dubinu. Bili smo čvrsti, mogli smo još koji gol da postignemo, da budemo mirniji malo na lopti, mislim da je tu bilo dosta grešaka, ali to je normalno", dodao je on.

Zvezdu već u sredu očekuje gostovanje Železničaru u Pančevu, a Stanković je istakao da je cilj pobeda u tom duelu.

"Sad da li ćemo igrati lepo i efikasno, to ne znam ni ja, zato što je kraj sezone, bodovna razlika, sve to utiče. Znam da momci daju sve od sebe, nekada ja težim ka nekoj perfekciji, pa se malo iznerviram zbog nečega, zbog nekih detalja i grešaka. To je sve sastavni deo našeg posla, fudbala i još jednom čestitam igračima", rekao je on.

Stanković se zahvalio navijačima na podršci protiv Vojvodine.

"Hvala navijačima, trebaće nam, svaki dan, do kraja. Naš cilj je 'dupla kruna', a sa njima će sve biti lakše", zaključio je Stanković.