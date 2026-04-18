TANJGA GRMI ZBOG ISKLJUČENJA SINA: Bila je smešna situacija, igrači Zvezde su dva minuta ubeđivali sudiju
Trener Vojvodine Miroslav Tanjga nije bio zadovoljan određenim sudijskim odlukama u derbiju 31. kola Super lige Srbije protiv Crvene zvezde.
Crvena zvezda je na stadionu "Rajko Mitić" slavila rezultatom 4:1 i tako stigla na korak od osvajanja nove titule.
Tanjga je na sudiju Dejana Trifkovića pre svega kivan zbog isključenja njegovog sina Siniše u 20. minutu. Tanjga junior je dobio dva žuta kartona, a drugi nakon dvominutnog ubeđivanja od strane igrača Crvene zvezde pošto su okružili sudiju i prigovarali mu.
"Desio se niz stvari koje nisu išle nama u prilog. Imali smo korner, svi smo videli na stadionu, čak i igrači Zvezde su bili iznenađeni što nije korner za nas. Ide lopta Zvezdi, umesto kornera za nas. Dobijemo taj žuti karton, gledali smo u poluvremenu, nije tu bilo nekog kontakta. Prvi žuti karton je prestrogo dosuđen. Drugi žuti karton, bila je smešna situacija, igrači su ga ubeđivali dva minuta. Posle je to druga priča, sa igračem manje smo bili dosta inferiorni. Na kraju je Zvezda pobedila zasluženo, nemam šta da kažem. Moram da naglasim, ove tri situacije su promenile tok utakmice", rekao je Miroslav Tanjga.
Vojvodina je posle ovog poraza pala na treće mesto, pošto je Partizan u međuvremenu savladao Železničar i popeo se na drugo mesto.