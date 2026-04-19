KAKVA TRAGEDIJA DIJEGA SIMEONEA: Real Sosijedad šokirao Atletiko i posle penal-serije osvojio Kup Kralja
Fudbaleri Real Sosijedada osvojili su Kup kralja pošto su savladali Atletiko iz Madrida u Sevilji posle boljeg izvođenja penala.
Bio je ovo četvrti trofej u istoriji ovog kluba, dok je Atletiko ostao na deset trofeja, uz čak deset izgubljenih finala.
Finale je odigrano u Sevilji na stadionu "La Kartuha".
Za 90 minuta rezultat je bio 2:2, tako je bilo i posle 2x15 minuta produžetaka, da bi Baskijci slavili 4:3 posle izvođenja penala.
Heroj je bio golman Unai Marero, koji je odbranio penale Serlotu i Hulijanu Alvarezu.
Atletiko Madrid i Dijego Simeone tako su ostali na jednom peharu u Kupu Kralja, i to onom osvojenom pre 13 godina - 2013. godine.
Ovaj meč nosi prizvuk istorijskog. Posle samo 14 sekundi više od 30.000 navijača Real Sosijedada skočili su od radosti. Upravo je toliko trebalo Berenečei da matira golmana Musa.
Atletiko je izjednačio u 18. minutu preko Ademole Lukmana.
I kada se činilo da će se poluvreme završiti rezultatom 1:1, golman Atletika Muso je skrivio penal. Mikel Ojerzabal je priliku pretvorio u vođstvo 2:1.
Dugo se Real branio u drugom poluvremenu. Činilo se da će uspeti da sačuva mrežu, ali je genijalan potez Huana Alvareza odveo utakmicu u produžetak. Argentinac je fantastičnim pogotkom u 83. minutu izjednačio na 2:2.