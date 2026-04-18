Slušaj vest

U Užicu je u petak, 17. aprila, održana prva promocija romana "Devetka", drugog književnog dela humanitarca, sportskog radnika i pisca Jovana Simića. Događaj je održan na izuzetno simboličnom mestu – na tribinama stadiona "Radomir Antić", što predstavlja jedinstven spoj kulture i sporta, ali i svega što ovaj roman čini drugačijim.

1/5 Vidi galeriju Promocija romana Devetka Foto: Neđo Papić

Roman "Devetka" (izdavač Leemoon) je duboka i slojevita savremena drama o usponu, padu i mogućnosti iskupljenja nekada velikog fudbalskog talenta iz Užica, Saše Golubovića. Radnja prati Golubovu turbulentnu karijeru od sredine devedesetih u užičkoj FK Sloboda, pa sve do njenog kraja 2016. godine.

Roman Jovana Simića donosi iskren pogled na unutrašnje borbe, poroke i pokušaje povratka, sve prožeto autentičnim duhom Užica, gde se glavna radnja odvija. Iako snažno uronjen u fudbalski svet, sa autentičnim prikazom svlačionica i pritisaka, "Devetka" je prvenstveno psihološki roman i sportska fikcija koja obrađuje teme muške ranjivosti, krivice, porodičnih rana, zavisnosti i procesa mentalnog ozdravljenja, na način kako to samo Jovan Simić čini.

"Neviđena je sreća što smo imali priliku da na predivnom stadionu 'Radomir Antić' u Užicu pričamo o romanu 'Devetka' koji za svoju osnovu ima grad Užice i FK Sloboda. Knjiga je i pre ove divne promocije zaživela među fudbalskim svetom, što me je posebno obradovalo. Kritike su zaista pozitivne, mnogi su prepoznali ili sebe ili nekoga iz okruženja čitajući Golubovu priču. I svi su saglasni u tome da ova knjiga može da bude vredan alat od ogromnog značaja u radu sa igračima, posebno mladim, ali i sa roditeljima igrača. Reakcije na knjigu daju mi nadu da će postati i više od književnog dela, jer već se mnogo ljudi javlja iz sveta sporta i nadam se da će 'Devetka" da ispuni i tu socijalnu dimenziju, kao i da ćemo nastaviti sa promocijama i razgovorima unutar fudbalskoj klubova, jer time bi knjiga ispunila svoju duboku svrhu", iz srca je poručio Jovan Simić posle jedinstvene promocije u Užicu, na tribinama stadiona "Radomir Antić".

Jedan od govornika, Nemanja Nešić, autor monografije "Prvi vek Slobode" i jedan od najvećih navijača kluba iz Užica, otvorio je promociju rečima da je "Devetka" prvo beletrističko delo u vezi sa FK Sloboda.

"I ne samo to, ovo je prvo beletrističko delo u srpskoj književnosti koje se pojavilo na ovaj način. Svi navijači Slobode mogu da budu ponosni što su grad i klub opisani na ovaj način i što učestvuju u jednoj jako bitnoj temi koja će se tek otvoriti", naglasio je Nešić.

Književna kritičarka, Aleksandra Drakulić, dobila je pitanje kakvu literarnu vrednost ima ovo delo pored ogromne pažnje koje je dobilo od sportske javnosti.

"Nesumnjivo da ima, sama tema i stil pisanja teraju na još više čitanja. Ova knjiga se teško ispušta iz ruku i čita se u dahu. Ritam radnje je savršen, upravo ti preskoci, odnosno kombinovanje sadašnjosti i vraćanja u prošlost gradi napetost romana na sjajan način. Spoljni likovi su građeni fenomenalno i postoji više udarnih, emotivnih momenata koji će vezati čitaoce za knjigu".

Među govornicima je pored profesorke Drakulić, samog autora Jovana Simića i Nemanje Nešića, bio i Bojan Gajić, simbolično sadašnja "devetka" Slobode, a prisustvovali su i ostali fudbaleri užičkog kluba predvođeni trenerom Bojanom Ostojićem, nekada štoperom koji je brojne "devetke" znao da "spakuje u džep",

"Čitajući knjigu, svaki čovek će pronaći do sebe, ne samo u sportu, već i u životu. Sjajno je što je ovo delo povezano sa FK Sloboda. Nažalost, delovi romana su me podsetili i na nekadašnje saigrače koji nisu imali sreće ili razuma u određenim delovima karijera", poruka je Slobodine "devetke" Bojana Gajića.

Poseban gost bio je Marko Pavlovski, kapiten zlatnih "orlića" koji su 2013. osvojili U19 Evropsko prvenstvo, a direktor FK Sloboda, Dobrivoje Turudić, obratio se prisutnima i zahvalio Jovanu što je na ovaj način bacio najlepše svetlo fudbalske Srbije na FK Sloboda i Užice, i istakao da je uvek dobrodošao na stadion "Radomir Antić", kao i pre kada je u saradnji sa klubom pravio humanitarne mečeve.

Promocija je privukla veliki broj posetilaca, uključujući sportske radnike i mlađe kateogije užičkog kluba stvarajući jedinstvenu atmosferu. Opšti utisak je hrabrost Jovana Simića da otvori temu mentalnog zdravlja u sportu, jer je "Devetka" mnogo više od sportske priče i univerzalni apel da se razbiju određene stigme u društvu koje i dalje ume da pruža otpor nečemu što je neophodno i trebalo bi da bude prihvaćeno.

Posebno se ističe filmski ritam kojim je knjiga napisana i njena emotivna zrelost, a o autentičnosti priče svedoče i recenzije proslavljenog košarkaša Miroslava Raduljice i bivšeg fudbalera Jovana Nišića, koji su pohvalili delo zbog verodostojnog prikaza unutrašnje borbe profesionalnog sportiste. Sam Simić je istakao važnost poruke romana o mentalnoj higijeni i opreznosti pri izboru okruženja za mlade sportiste, jer "najteža utakmica je ona koju igraš protiv sebe".

Tako je "Devetka" prvi put istrčala na teren simbolično u gradu na "Đetinji" i promocijom u Užicu, gradu odakle potiče glavni junak, uspešno je započeto predstavljanje romana, a uskoro se očekuju promocije i u drugim gradovima Srbije.