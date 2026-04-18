"Ako se neko pita zašto nema publike to je ovo, jer je krađa igre nacionalni sport u Srbiji"!
IZGUBIO PA POBESNEO! Koković bljuvao vatru u Humskoj! Čini se da je Partizan kriv jer nema publike na stadionima?
Fidbaleri Partizana pobedili su Železničar sa 2:1 na startu plej-ofa Superlige Srbije.
Posle meča trener kluba iz Pančeva Radomir Koković dao je oštru izjavu za TV Arena sport:
Partizan - Železničar
- Ja sam video u nekim momentima. prvo poluvreme smo igrali dobro, Partizan je iz prvog šut da gol, drugo poluvreme isto. Poslednjih 70 minuta nije bilo igre, mislim da je nadoknada trebala da se igra 15 minuta, ako se neko pita zašto nema publike to je ovo, jer je krađa igre nacionalni sport u Srbiji - rekao je Koković.
