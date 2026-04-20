Kako je prenela agencija "Hina", 38-godišnji Argentinac Lionel Mesi je ove nedelje kupio katalonski klub Kornelja, člana pete španske lige. Nekoliko nedelja ranije, 41-godišnji Portugalac Kristijano Ronaldo kupio je 25 odsto udela u španskom drugoligašu Almeriji preko svoje kompanije "CR7 Sports".

Ronaldo, koji igra u Saudijskoj Arabiji, rekao je da Almerija ima "potencijal za rast", a klub je saopštio da će mu ulazak u vlasničku strukturu jednog od najpoznatijih fudbalera pomoći u međunarodnoj prepoznatljivosti. Kapiten Hrvatske i igrač Milana Luka Modrić kupio je pre godinu dana udeo u Svonsiju, koji se takmiči u drugoj engleskoj ligi.

"Razlozi za ulaganje nisu isti. Igrači poput Ronalda ili Đerara Pikea pokazali su jasnu poslovnu orijentaciju i traže ekonomski profit. Pretpostavljam da Mbape takođe očekuje da će ostvariti profit", rekao je za španski "AS" predsednik Društva za sportsku ekonomiju Španije Anhel Antonio Barahas Alonso.

Napadač Real Madrida Kilijan Mbape kupio je 80 odsto udela u drugoligaškom francuskom klubu Kan 2024. godine. Pike, bivši defanzivac Barselone, kupio je niželigaša Andoru 2018. godine.

"Kako bi se pripremili za život nakon profesionalnog fudbala, igrači su ranije kupovali kafiće ili restorane. Danas, oni sa puno akumuliranog novca postaju ulagači", izjavio je ekonomista Žan-Paskal Gajant, specijalizovan za sport, za list "Mond".

Kako je naveo Barahas Alonso, većina fudbalera kupuje niželigaške klubove jer imaju mnogo veći potencijal za rast, "jer uz relativno manju investiciju može postići dobre sportske rezultate, ali i finansijske ako se dobro upravlja".

Gajant je rekao da samo igrači koji imaju mnogo novca ulažu na ovaj način.

"Većina nema finansijskih mogućnosti da potroši desetine miliona evra na kupovinu kluba. Ova vrsta investicije rezervisana je za najbogatije", rekao je.

Među njima su golman Real Madrida Tibo Kurtoa, koji je kupio udeo u francuskom klubu Le Man, i napadač Vinisijus Žunior koji ima udele u portugalskom klubu Alverka i brazilskom drugoligašu Atletik Klubu. Pored njih i Ngolo Kante, Sadio Mane, Dejvid Bekam, David Vilja i Ektor Beljerin imaju udele u pojedinim klubovima.

Barahas Alonso je naveo da im kupovina akcija u ovim klubovima ne donosi trenutnu ekonomsku dobit.

"Iako je teško odmah ostvariti profit od ovih ulaganja, mogu se dobiti neki benefiti, jer to može biti marketinška platforma. Može im poslužiti kao izlog za njihove druge poslove", rekao je on.

Gajant je rekao da ove igrače ne motiviše toliko finansijski aspec, već da im je to jednostavno način da upravljaju završetkom svojih igračkih karijera, a Barahas Alonso je istakao i da uvek postoji rizik od gubitka novca prilikom ulaganja u klubove.

Pike je kupio Andoru u decembru 2018. godine kada klub nije bio ni u trećoj ligi. Od tada je klub napredovao i postao je redovan učesnik u drugoj ligi.

"Od početka, cilj je bio jasan - profesionalizovati klub. Problem, zapravo blagosloveni problem, bio je što smo sportski rasli mnogo brže nego što smo planirali, a Nismo imali spremnu strukturu", rekao je predsednik Andore Feran Vilaseka.

On je naveo i da je Pike "duša u vođa projekta s obzirom na iskustvo i viziju". ; "Njegova ambicija nad podstiče i postavlja pred nas veće zahteve", dodao je on.

Andora je postala prepoznatljiva, odnosno dobila je vidljivost koju ranije nije imala.

"Mediji i publika nas mnogo više prate. Sada je izazov konsolidovati tu društvenu bazu i nastaviti približavati klub ljudima u zemlji", zaključio je Vilaseka.

