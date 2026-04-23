Nesvakidašnja situacija je viđena na utakmici u Holandiji.
NEOBIČNO
POZNATI FUDBALSKI SUDIJA PREKINUO FINALE DA BI SE JAVIO NA TELEFON! Nesvakidašnje scene obilaze Evropu i svi se pitaju o čemu se radi!
Slušaj vest
U finalu holandskog kupa AZ Alkmar je razbio NEC i stigao do pobede rezultatom 5:1.
Utakmicu je, pored ubedljivog trijumfa AZ-a, obeležio i trenutak kada je glavni arbitar, poznati holandski sudija Dani Makeli, prekinuo meč kako bi se javio na telefon.
Scene su obišle Evropu putem društvenih mreža, a svi su se pitali o čemu je reč.
Prema informacijama lokalnih medija, Makeli je primio poziv od bezbednosnih službi zbog incidenta koji se dogodio na tribinama i paljenja pirotehničkih sredstava.
Nakon kratkog razgovora, sudija se vratio na teren, a utakmica je nastavljena.
Pogledajte tu situaciju:
Bonus video:
Reaguj
Komentariši