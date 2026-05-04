HAOS U HUMSKOJ SE NASTAVLJA! Stiglo novo saopštenje: Uprava FK Partizan na udaru!
"Apel za spas Partizana" je odlučio da se javno obrati povodom aktuelne situacije u klubu.
Situacija u Humskoj nije dobra, a međusobni odnosi rukovodećih ljudi su ozbiljno podrmani. Deluje da bi na sledećoj Skupštini kluba moglo da dođe do velikih promena, a "Apel za spas Partizana" se u ponedljak oglasio saopštenjem koje prenosimo u celosti:
"Povodom nedavnih javnih istupa predstavnika Partizana, uključujući direktne prozivke od strane predsednika kluba, kao i zvaničnih saopštenja i medijskih objava u kojima se osporava kredibilitet inicijative „Apel za spas Partizana“, smatramo da je neophodno da se obratimo javnosti.
Od leta prethodne godine nismo se oglašavali iz jednog jedinog razloga – želeli smo da omogućimo mir u radu aktuelne uprave, stručnog štaba i ekipe, uverenja da je stabilno okruženje osnovni preduslov za bilo kakav napredak kluba. Nismo želeli da svojim istupima dodatno opterećujemo klub niti da negativno utičemo na njihov rad.
Međutim, imajući u vidu intenzitet i sadržaj javnih optužbi, smatramo da dalje uzdržavanje nije u interesu istine, transparentnosti i samog Partizana.
I Kontinuitet i doslednost inicijative „Apel za spas Partizana“
Od svog osnivanja, inicijativa „Apel za spas Partizana“ deluje na principima jedinstva, odgovornosti i zaštite institucionalnog integriteta kluba:
– ostali smo objedinjeni oko jasnih i javno iznetih ciljeva,
– nismo pristajali na pojedinačne aranžmane ili ponude koje bi narušile zajednički interes,
– kroz promene različitih upravljačkih struktura zadržali smo doslednost u stavovima,
– pojedinačna odstupanja nisu uticala na kontinuitet i kredibilitet inicijative.
Naša pozicija je od početka nepromenjena: Partizan mora funkcionisati kao profesionalno vođena sportska institucija, sa jasnim pravilima, odgovornošću i dugoročnom strategijom.
II Osvrt na javne optužbe i pokušaje diskreditacije
U vezi sa javnim navodima usmerenim protiv inicijative, ukazujemo na sledeće:
Naša inicijativa deluje transparentno i argumentovano
Svi naši stavovi zasnovani su na proverljivim činjenicama koje se odnose na pravni status uprave, rezultate i finansijsko stanje kluba.
Kritika rada uprave predstavlja legitimno pravo
Ukazivanje na nepravilnosti i nedostatke ne može se tumačiti kao destabilizacija, već kao doprinos odgovornom upravljanju.
Javne prozivke bez odgovora na suštinska pitanja nisu adekvatna reakcija
Umesto argumentovanog odgovora na pitanja legitimiteta, rezultata i finansijske održivosti, svedoci smo pokušaja diskreditacije inicijative, što ne doprinosi rešavanju problema.
III Faktičko stanje u FK Partizan – bez suštinskih promena
Uprkos proteku vremena i javnim istupima uprave, ključni problemi ostaju prisutni:
– legitimitet uprave i dalje je opterećen načinom njenog konstituisanja i izostankom nezavisne institucionalne provere;
– sportski rezultati ne pokazuju stabilnost niti kontinuitet uspeha, uz izostanak trofeja;
– finansijska struktura nije sistemski uređena i i dalje zavisi od eksternih izvora bez jasno definisanog održivog modela;
– omladinski pogon beleži pad performansi i odlazak perspektivnih igrača.
– javni narativi o „medijskim sukobima“ i „opstrukcijama“ dodatno potvrđuju da sistem upravljanja klubom nije stabilizovan.
IV Zahtevi za hitne institucionalne promene
U cilju zaštite zakonitosti i dugoročne stabilnosti Partizana, iznosimo sledeće zahteve:
Hitno raspuštanje postojeće Skupštine Partizana zbog narušenog poverenja u njen legitimitet i funkcionisanje. Raspuštanje aktuelnog Upravnog odbora imajući u vidu kontinuitet odluka bez adekvatnih rezultata. Sazivanje hitnog zasedanja zbog izbora nove Skupštine uz punu transparentnost i nezavisni nadzor izbornog procesa. Izmene Statuta FK Partizan zbog jačanja mehanizama kontrole, odgovornosti i profesionalizacije upravljanja. Formiranje profesionalne uprave sa dokazanim kompetencijama u sportskom, finansijskom i komercijalnom segmentu.
V Naš principijelni stav
Inicijativa „Apel za spas Partizana“ ostaje dosledna svojim osnovnim principima:
– interes kluba iznad pojedinačnih interesa,
– zakonitost i transparentnost kao temelj upravljanja,
– profesionalizacija kao preduslov razvoja,
– odgovornost kao osnov svake funkcije u klubu.
Naša pozicija nije uslovljena trenutnim okolnostima, već dugoročnim interesom FK Partizan.
Zaključak
Partizan se nalazi u fazi koja zahteva odlučne i sistemske promene. Pokušaji diskreditacije inicijative ne menjaju činjenice niti rešavaju ključne probleme.
U tom smislu, jasno i nedvosmisleno ističemo:
Neophodno je hitno raspuštanje postojećih upravljačkih struktura, sprovođenje zakonitog i transparentnog izbornog procesa i uspostavljanje profesionalnog modela upravljanja.
Svako dalje odlaganje produbljuje institucionalnu i sportsku krizu kluba", navedeno je u saopštenju grupe okupljenje oko "Apela za spas Partizana".
Bonus video: