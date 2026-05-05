Fudbaler Real Madrida Kilijan Mbape reagovao je saopštenjem nakon što se našao na meti kritika navijača.

Mbape se oporavlja od povrede i, umesto da bodri saigrače na meču sa Espanjolom, "uhvaćen" je na jahti sa devojkom. Navijači su osuli drvlje i kamenje, smatrajući da je tako nešto usred sezone nedopustivo.

Vidi galeriju Dodela medalja nakon finala Superkupa Španije

Mbape je morao da izda saopštenje:

- Kritike iznesene na njegov račun su zasnovane na preuveličavanju detalja njegovog oporavka, koji se odvija pod striktnim nadzorom kluba. To ne oslikava realno Kilijanovu posvećenost i trud koji svakodnevno ulaže za dobrobit tima - saopšteno je iz Mbapeovog tima.

