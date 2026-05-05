Feđa Dudić napustio Maribor sporazumno, na svoju inicijativu. Klub se suočava sa rezultatskom krizom i derbijem protiv Olimpije.
Feđa Dudić nije više šef stručnog štaba Maribora.
Kako je zvanično potvrđeno iz kluba iz Ljudskog vrta, do prekida saradnje došlo je sporazumnim dogovorom, i to na inicijativu samog Dudića.
Feđa Dudić
Dudić je kormilo Maribora preuzeo 1. oktobra 2025. godine, no nakon rezultatske krize, odlučio je da je vreme za promene. Zajedno s njim, Ljudski vrt napuštaju i članovi njegovog stručnog štaba – Adnan Jahić, Lazar Savić i Jasmin Trnovac.
Maribor je trenutno tek četvrtoplasirani sa 50 bodova i mogao bi ostati bez plasmana u Evropu. U narednom kolu ga čeka derbi sa ljubljanskom Olimpijom.
