Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Feđa Dudić nije više šef stručnog štaba Maribora.

Kako je zvanično potvrđeno iz kluba iz Ljudskog vrta, do prekida saradnje došlo je sporazumnim dogovorom, i to na inicijativu samog Dudića.

1/9 Vidi galeriju Feđa Dudić Foto: Starsport, Starsport/Peđa Milosavljević

Dudić je kormilo Maribora preuzeo 1. oktobra 2025. godine, no nakon rezultatske krize, odlučio je da je vreme za promene. Zajedno s njim, Ljudski vrt napuštaju i članovi njegovog stručnog štaba – Adnan Jahić, Lazar Savić i Jasmin Trnovac.

Maribor je trenutno tek četvrtoplasirani sa 50 bodova i mogao bi ostati bez plasmana u Evropu. U narednom kolu ga čeka derbi sa ljubljanskom Olimpijom.

BONUS VIDEO: