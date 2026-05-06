Feđa Dudić se oglasio nakon što je napustio klupu Maribora.

Iza njega je uspešan period u srpskom fudbalu, gde je dva puta sa Radničkim 1923 uspeo da osigura izlazak na evropsku scenu.

Posle tog uspeha preuzeo je slovenački Maribor, a povodom završetka ove saradnje dao je izjavu za zvanični sajt kluba.

„Prilikom odlaska želeo bih da se zahvalim svima u klubu na odličnoj saradnji, predsedniku Akunu Ilikaliju koji mi je omogućio priliku da vodim tako veliki klub, Čemu Bašgulu, sa kojim sam bio najviše u kontaktu, svim zaposlenima, igračima i posebno navijačima od kojih sam sve vreme osećao podršku. Čak i u periodima kad rezultati nisu bili onakvi kakve smo želeli. Pripadnici Viola nikada mi nisu okrenuli leđa, ni u najtežim trenucima, ni na poslednjoj utakmici protiv Radomlja, ali sam osetio da jednostavno više ne mogu da pomognem na pravi način i da je potrebno nešto da se promeni. Smatram da je bio potreban svojevrstan ‘reset’ kako bi klub krenuo novim putem“, rekao je Dudić, koji je potom nastavio:

„Žao mi je što nismo uspeli u nastojanjima da vratimo Maribor tamo gde pripada. Došao sam sa velikom motivacijom, želeo sam da uvedem prepoznatljiv stil igre i sprovedem svoju viziju. Posvećeno smo radili kako bismo ostvarili ciljeve, ali rezultati nisu bili u skladu sa našim trudom i zajedničkim očekivanjima. Trenerski posao je takav da se o tvom radu sudi isključivo po rezultatima.“

Dudić je dodao za kraj:

„Posle ranije ponuđene ostavke osećao sam moralnu odgovornost i nakon neprijatnog poraza od Radomlja ponovo sam osetio potrebu da reagujem. Došao sam u klub i, držeći se svojih principa, ponovo otvorio pitanje smisla nastavka zajedničke priče. Nadam se da će ovaj moj potez probuditi igrače i da će već na derbiju, kao i na svim narednim utakmicama, pokazati više. Maribor će u meni i ubuduće imati velikog navijača, a klubu želim svu sreću u subotu, u završnici sezone i u postavljanju novih temelja.“