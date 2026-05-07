Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine 13. maja u Loznici, na stadionu "Lagator" igraju meč finala Kupa Srbije, a ovaj okršaj već sada ima burnu uvertiru.

Za tako nešto pobrinuo se niko drugi do jutjuber, Baka Prase, koji podržava Vojvodinu i koji je u svom uključenju uživo najavio pobedu novosadske "stare dame", a imao je i poruku za generalnog direktora FK Crvena zvezda, Zvezdana Terzića.

- Finale kupa, 13. 5. sreda u Loznici, protiv Zvezde. Dolazimo, grmimo, osvajamo. Protiv Zvezde dva puta smo ih pobedili, jednom su imali sreće. Sada je naša tekma, naša utakmica - počeo je priču Baka Prase, pa se obratio direktno Terziću kom je odgovorio na izjavu iz intervjua koji je dao za Kurir:

- Inače, Zvezdan Terzić je u nekom intervjuu rekao da je Kup za neuspele klubove, neka utešna nagrada. Druže, za neuspele klubove, ako vas slučajno dobijemo? Čekaj, stani, čoveče. Ako vas slučajno dobijemo, vi ćete biti u fazonu, mi se nismo ni trudili. A šta ako Zvezda pobedi, što će se teško desiti. Da li je Zvezda onda neuspešan klub? Da li je Zvezda neuspešan klub? Šah mat! Šah mat. Ne znam, ne znam. Zvezdan Terzić opet pecka, bez razloga. Umesto da svi podržavamo sport, da navijamo za sport, da se radujemo jakom finalu Kupa. On mora da spusti Vojvodinu. Mora da spusti Zbiljića, predsednika Baku Praseta, moju ženu...

Za kraj, ponovio je da Vojvodina ide na pobedu:

- Bez veze. Idemo u svakom slučaju, u sredu da objasnimo par stvari Zvezdi. Vraćamo se kući kao pobednici i to je to. Terziću, mi se vidimo na terenu.

Pogledajte kako je Baka Prase najavio finale Kupa Srbije u fudbalu i kako se obratio Zvezdanu Terziću:

Šta je Zvezdan Terzić rekao o Kupu?

U velikom intervjuu za rođendanski broj Kurira, Zvezdan Terzić se osvrnuo na brojne zanimljive teme. Izjava koja je Baki Prasetu zasmetala bila je sledeća:

- Osvojili smo titulu! To je glavni cilj. Nadam se da ćemo 13. maja sezonu završiti i osvajanjem Kupa. Ali, i da ne osvojimo Kup, titula je nešto što opredeljuje put Crvene zvezde kao najvećeg kluba. Dupla kruna i osvajanje Kupa su šlag na tortu, ali titula kazuje ko je najbolji klub u zemlji. Kup je utešno takmičenje, da zadovolji neuspešne klubove. Ovo je uspešna sezona, možda taj Pafos ostaje kao neki bol. Opet, da smo ušli u Ligu šampiona ne bismo mogli da ostavimo ovako dominantan utisak u evropskim utakmicama. Ne zaboravite, pobedili smo četiri utakmice zaredom u Ligi Evrope, osvojili 15 bodova, usrećiti ogroman broj ljudi - istakao je, između ostalog, Zvezdan Terzić.

