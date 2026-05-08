SCENE HORORA I BRUTALNOG NASILJA! Huligani prekinuli meč: Ušli u žestok okršaj sa policijom, palili stadion... Jezivi snimci obilaze planetu! (VIDEO)
Scene horora mogli smo da vidimo tokom utakmice četvrtog kola grupne faze Kopa Libertadores koju je u Medeljinu trebalo da odigraju domaći Independijente i Flamengo.
Umesto meča, već posle jednog minuta došlo je do prekida zbog užasnog nasilja i divljanja huligana na tribinama.
Haos je počeo zbog loših rezultata Independijentea koji nije uspeo da uđe u plej-of domaćeg šampionata. Organizovani su žestoki protesti protiv igrača i uprave, a obezbeđenje je pojačano sa čak devet prstenova kontrole. Ipak, ni to nije pomoglo i sve je bilo spremno za haos.
Čim je sudija dao znak za početak utakmice, situacija je eskalirala!
Navijači sa severne tribine počeli su da skandiraju "neka odu svi", dok su istovremeno palili i bacali pirotehniku direktno na ivicu terena, dok su na drugim delovima stadiona paljena sedišta.
Reagovali su vatrogasci i specijalne jedinice, te je utakmica prekinuta posle jednog minuta igre pri rezultatu 0:0.
Pokušalo se i sa pražnjenjem stadiona, ali je tu tek krenuo pakao! U trenutku kada su jake policijske snage krenule u akciju pražnjenja severne tribine, navijači su odgovorili formiranjem ljudskog zida i udarili su na organe reda.
Suočeni sa rizikom od masovnog stampeda i fizičkog sukoba, policija se posle nekoliko bezuspešnih pokušaja da isprazni stadion ipak povukla, a konačna odluka o otkazivanju doneta je nakon više od sat i po vremena čekanja.
Meč nije odigran, a reakcije nadležnih organa se tek očekuju.
U sledećim snimcima pogledajte neke od detalja haosa iz Medeljina.
BONUS VIDEO: