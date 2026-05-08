Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Scene horora mogli smo da vidimo tokom utakmice četvrtog kola grupne faze Kopa Libertadores koju je u Medeljinu trebalo da odigraju domaći Independijente i Flamengo.

Umesto meča, već posle jednog minuta došlo je do prekida zbog užasnog nasilja i divljanja huligana na tribinama.

Haos je počeo zbog loših rezultata Independijentea koji nije uspeo da uđe u plej-of domaćeg šampionata. Organizovani su žestoki protesti protiv igrača i uprave, a obezbeđenje je pojačano sa čak devet prstenova kontrole. Ipak, ni to nije pomoglo i sve je bilo spremno za haos.

Čim je sudija dao znak za početak utakmice, situacija je eskalirala!

1/5 Vidi galeriju Haos na tribinama tokom meča Independijente Medeljin - Flamengo Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP / Profimedia

Navijači sa severne tribine počeli su da skandiraju "neka odu svi", dok su istovremeno palili i bacali pirotehniku direktno na ivicu terena, dok su na drugim delovima stadiona paljena sedišta.

Reagovali su vatrogasci i specijalne jedinice, te je utakmica prekinuta posle jednog minuta igre pri rezultatu 0:0.

Pokušalo se i sa pražnjenjem stadiona, ali je tu tek krenuo pakao! U trenutku kada su jake policijske snage krenule u akciju pražnjenja severne tribine, navijači su odgovorili formiranjem ljudskog zida i udarili su na organe reda.

Suočeni sa rizikom od masovnog stampeda i fizičkog sukoba, policija se posle nekoliko bezuspešnih pokušaja da isprazni stadion ipak povukla, a konačna odluka o otkazivanju doneta je nakon više od sat i po vremena čekanja.

Meč nije odigran, a reakcije nadležnih organa se tek očekuju.

U sledećim snimcima pogledajte neke od detalja haosa iz Medeljina.

BONUS VIDEO: