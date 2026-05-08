ODRŽANA SKUPŠTINA FS BEOGRADA! Razrađene važne teme, novo lice stiglo u Savez: Đorđe Bulić dobio još jedan zadatak!
U svečanoj sali Gradskog centra za fizičku kulturu održane su konferencije klubova Prve beogradske lige A, B i C, kao i Međuopštinske lige A, B i C, na kojima su predstavljeni planovi reforme takmičenja pod okriljem Fudbalskog saveza Beograda.
Konferencijama su prisustvovali predsednik FS Beograda Nikola Lazetić, generalni sekretar Milorad Nikolić, komesar za takmičenje Prve beogradske lige Željko Petković, komesar za suđenje Bojan Sekulić i komesar za disciplinu Zoran Milovanović. Skupu su prisustvovali i komesari Međuopštinske lige - komesar za takmičenje Saša Đerđinov, komesar za suđenje Suzana Sekulić i komesar za disciplinu Filip Milinković. Takođe, konferencijama su prisustvovali i komesar za bezbednost FS Beograda Vladimir Kovačević, predsednik Takmičarske komisije Radenko Stevović i predsednik Odbora za sprovođenje izbora Miroslav Sever.
U okviru aktuelnih izbornih aktivnosti u izbornom procesu za mandatni period 2026–2030. godine, a shodno Statutu FS Beograda, konferencije klubova Prve beogradske lige i Međuopštinske lige imenovale su svoje delegate Skupštinu FS Beograda za mandatni period 2026–2030. godine, i to Đorđa Bulića ispred Prve beogradske lige i Nenada Timotijevića ispred Međuopštinske lige.
Ovo će biti novi zadatak za Bulića koji se već dokazao kao većnik za sport GO Čukarica i pokrenuo je brojne akcije posle kojih je našao mesto i na Kurirovoj listi najuticajnijih ljudi u svetu srpskog sporta, te nema dileme da će i Fudbalski savez Beograda dobiti svežu krv i neke nove ideje za napredak.
Takođe, predstavnici FS Beograda predstavili su klubovima predlog reforme seniorskih liga, koji bi trebalo da stupi na snagu od takmičarske sezone 2027/28, sa ciljem unapređenja kvaliteta takmičenja, bolje organizacije i jasnije strukture ligaškog sistema.Prema predlogu reforme, sadašnja Prva beogradska liga, koja se trenutno igra kroz grupe A, B i C, bila bi reorganizovana u Prvu jedinstvenu ligu sa 14 klubova i Drugu beogradsku ligu, podeljenu na grupe A i B.
Drugu beogradsku ligu – grupu A činili bi klubovi sa teritorija opština Palilula, Zemun, Surčin, Novi Beograd, Stari Grad, Zvezdara, Vračar, Savski venac, Obrenovac i Lazarevac.
Drugu beogradsku ligu – grupu B činili bi klubovi sa teritorija opština Čukarica, Rakovica, Voždovac, Grocka, Barajevo, Sopot i Mladenovac.
Predviđeno je i da Međuopštinska liga od sezone 2027/28, umesto dosadašnje tri grupe, bude organizovana kroz dve teritorijalne grupe – A i B. Grupu A činili bi klubovi sa teritorija opština Palilula, Zemun, Surčin, Novi Beograd, Stari Grad, Zvezdara, Vračar i Savski venac, dok bi Grupu B činili klubovi sa teritorija opština Čukarica, Rakovica, Voždovac, Grocka i Barajevo.
Tokom konferencija predstavnici klubova imali su priliku da iznesu predloge i sugestije u vezi sa planiranim promenama. U FS Beograda istaknuto je da će konačna odluka o sistemu takmičenja za sezonu 2027/28, kao i o propozicijama za sezonu 2026/27, biti doneta pre početka naredne takmičarske godine.
