Kao što smo ranije preneli, legendarni trener Žoze Murinjo, na radaru je Real Madrida!

Kriza u Real Madridu dobija novu dimenziju, a sve su glasnije priče o povratku Žozea Murinja na klupu madridskog velikana.

Klub je već kaznio Frederika Valverdea i Orelijena Čuamenija zbog fizičkog sukoba u svlačionici, a i dalje traje saga oko Kilijana Mbapea za koga navijača sakupljaju potpise kako bi ga oterali iz kluba.

Prema navodima španskih medija, predsednik kluba Florentino Perez procenio je da su za narednu sezonu neophodne drastične promene, a jedno od ključnih pitanja odnosi se na poziciju trenera.

Španska "Marka" i fudbalski insajder Fabricio Romano tvrde da je "operacija Murinjo" već pokrenuta. Romano navodi da je Benfika upoznata sa pregovorima i da želi da zadrži portugalskog stručnjaka, ali da konačna odluka zavisi od Pereza.

