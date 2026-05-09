CRVENA ZVEZDA - NOVI PAZAR: Mateus spasio Zvezdu!
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Novi Pazar u utakmici 35. kola Superlige Srbije.
Utakmica se igra na stadionu "Rajko Mitić" sa početkom u 18 časova.
11. minut - Velika šansa za Pazarce
U velikoj šansi se iznenada našao Davidović. Iskrao se iza leđa odbrane Zvezde na lob pas, lopta mu je savršeno "sela" na kopačku, ipak njegov silovit udarac sa 14-15 metara paradom je zaustavio golman domaćih.
1. minut - Utakmica je počela
Počeo je meč na Marakani, a najpre je održan minut ćutanja nedavno preminulom Vladimiru Cvetkoviću
Sastavi:
Crvena zvezda: Mateus - Seol, Učena, Eraković, Avdić - Krunić, Hendel - Ovusu, Kostov, Lučić - Arnautović.
Novi Pazar: Samčović - Mirosavić, Bačkulja, Hadžimujović, Alić, Miletić - Davidović, Manev, Sadi, Camaj - Kotzebe
Tabela Superlige Srbije
Zvezda je obezbedila devetu uzastopnu šampionsku titulu. Crveno-beli imaju trenutno 85 bodova.
Novi Pazar je šesti na tabeli sa 48 bodova,