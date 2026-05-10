Fudbaleri Arsenala savladali su u 36. kolu Premijer lige ekipu Vest Hema sa 1:0 golom Martina Odegarda u finišu utakmice.

Tobdžije su tako došle na korak od šampionske tirule, prve nakon 2004. godine, ali je završnica duela protiv Vest Hema ostala u senci VAR tehnologije...

U petom minutu sudijske nadoknade, Boven je iz kornera uputio centaršut direktno u gužvu koja se stvorila pred Rajinim golom, lopta se, kao na fliperu, odbila do Kaluma Vilsona, a prekaljeni engleski napadač je potom "zavario" razoran volej. Delovalo je da je Deklan Rajs u poslednjem trenutku uspeo da izbaci loptu iz gola, ali je glavni arbitar Kris Kavana veoma brzo na svom satu dobio informaciju da je lopta prešla liniju.

Dok je Bovenov centaršut preletao šesnaesterac, Pablo je, videlo se to jasno na ponovljenom snimku, onemogućio Raju da dođe do lopte. Čvrsto je Pablo golmana Arsenala uhvatio za ruku i povukao, i ovaj zbog toga, odlučio je na kraju Kavana, nije uspeo da uhvati loptu koja mu je praktično već bilo na rukavicama.

To je bio znak za VAR da poništi gol i slavlje u redovima Arsenala je moglo da počne...

Da li je ovo bila ispravna odluka?

Arsenal Vest Hem faul na golmanu Izvor: BeinSports/Screenshot

