Legendarni golman Peter Šmajhel žestoko je udario na sudije posle haotične završnice meča između Vest Hema i Arsenala u 36. kolu Premijer lige, a njegove reči već odjekuju Engleskom.

Prava drama viđena je u finišu londonskog derbija kada je Vest Hemu poništen gol za izjednačenje u poslednjim sekundama utakmice zbog navodnog prekršaja nad golmanom Davidom Rajom.

Arsenal Vest Hem faul na golmanu Izvor: BeinSports/Screenshot

Međutim, čuveni Danac smatra da je Arsenal ovom odlukom ozbiljno poguran i nije birao reči dok je komentarisao situaciju.

“Ovo je skandal. Besan sam zbog ovoga, Arsenalu se ovakve stvari nikada ne sviraju. Cele sezone postižu golove na isti način – blokiraju golmane, guraju ih, drže, i VAR ćuti”, poručio je Šmajhel.

Posebno ga je razbesnelo dugo pregledanje snimka u VAR sobi.

“Pet minuta su gledali situaciju i upravo to izaziva sumnju. Po kriterijumima koji važe tokom cele sezone, ovo nikako nije mogao da bude faul”, rekao je legendarni čuvar mreže.

Njegove reči izazvale su buru među navijačima na društvenim mrežama, gde su mnogi odmah počeli da raspravljaju da li Arsenal ima “poseban tretman” kod sudija u borbi za titulu.

Šmajhel, koji je tokom karijere osvojio čak pet titula Premijer lige sa Mančester junajtedom, poznat je po tome da bez dlake na jeziku komentariše sporne situacije, ali ovoga puta delovalo je da ga je odluka arbitara posebno pogodila.