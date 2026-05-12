Vladimir Cvetković će danas biti sahranjen na Novom groblju. Opelo će početi u 13 časova i 30 minuta, a sahrana će biti održana u 14 časova.
SAHRANA VLADIMIRA CVETKOVIĆA: Tužan dan - Srbija se oprašta od legende!
Vladimir Cvetković je preminuo 6. maja u 84. godini.
Bio je jedan od najboljih košarkaša u istoriji Crvene zvezde i reprezentativac Jugoslavije, za koju je odigrao 149 utakmica i postigao 1276 poena.
Vladimir Cvetković je osvojio je čak četiri srebrne medalje na velikim takmičenjima (Svetsko prvenstvo 1963. i 1967. godine, Olimpijske igre 1968. i Evropsko prvenstvo 1969. godine).
Kao generalni sekretar FK Crvena zvezda, zajedno sa Draganom Džajićem, bio je najzaslužniji za okupljanje ekipe koja je postala šampion Evrope i sveta.
12:48
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je došao na sahranu Vladimira Cvetkovića!
