Španska Majorka bila je domaćin takmičenja koje se smatra nezvaničnim Svetskim prvenstvom u futsalu za policajce i vatrogasce, a veliki uspeh na ovom turniru osvarila je ekipa Saobraćajne policije Beograd.

Saobraćajci su odigrali sjajan turnir, predstavljali su Srbiju na fenomenalan način i stigli do bronzane medalje koja sija zlatnim sjajem.

Foto: Privatna arhiva

U grupnoj fazi turnira naš tim savladao je Bugarsku (3:0), Rumuniju (3:0), Mađarsku (3:2) i Litvaniju (1:0), dok je odigrao nerešeno sa Ukrajinom (1:1) i Turskom (0:0).

To je bilo dovoljno za plasman u osminu finala gde je pala ekipa Portugala (2:0), dok je u četvrtfinalu četa Vladimira Radojičića bila bolja od Moldavije (1:0).

Nažalost, u polufinalu je Saobraćajna policija Beograd zaustavljena od ekipe iz Ukrajine (1:3), ali su naši momci smogli snage i volje da zablistaju u duelu za treće mesto i savladaju Rumuniju u goleadi sa 6:3, te u Srbiju vrate bronzu koja sija zlatnim sjajem.

Foto: Privatna arhiva

Ovo je korak napred u odnosu na prošlogodišnje takmičenje gde su naši momci zaustavljeni u četvrtfinalu, a pre dve godine Saobraćajna policija Beograd je u Srbiju donela zlatnu medalju i tada je pokorila planetu. Da li će u tome uspeti i naredne godine - videćemo!

Saobraćajnu policiju Beograd su na ovom turniru predstavljali Milan Maksimović, Stefan Živadinović, Miroslav Stjepanović, Stefan Stefanović, Nenad Ugrenović, Novica Pavlović, Rajko Grbić, Todor Radović, Nemanja Stojadinović, Ivan Damjanović i Zoran Jovanović, trener je bio Vladimir Radojičić, dok su predstavnici ekipe bili Zoran Golubović i Katarina Tomašević.

Saobraćajci, još jednom - svaka čast!

