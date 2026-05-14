Fudbalska Škotska bruji o skandalu koji bi mogao da odluči šampiona.

U pretposlednjem kolu lider na tabeli Harts savladao je rutinski ekipu Falkirka, pa je sva pažnja bila usmerena ka okršaju Madervela i Seltika. Domaći tim držao je velikih 2:2 sve do duboke nadoknade, rezultat koji bi ostavio Seltik tri boda iza lidera pred poslednje kolo.

Tim iz Edinburga imao je sve u svojim rukama. Čak im je i minimalan poraz u poslednjem kolu ostavljao šansu za titulu. Međutim, onda se dogodio trenutak koji je razbesneo pola Škotske.

U 99. minutu VAR sudija Endru Dalas pozvao je glavnog arbitra Džona Bitona da pregleda spornu situaciju u kaznenom prostoru Madervela. U centru pažnje našao se Sem Nikolson.

Snimak jasno pokazuje da lopta pogađa igrača u glavu, a ne u podignutu ruku! Ipak, Beaton je pregledavao snimak svega dvadesetak sekundi pre nego što je doneo odluku koja je izazvala haos – pokazao je na belu tačku!

Keleči Iheanačo bio je siguran sa penala za konačnih 3:2 i eksploziju besa širom zemlje!

Navijači Hartsa tvrde da je njihov klub brutalno pokraden, a društvene mreže preplavljene su optužbama da je titula "gurnuta" ka Seltiku.

Legendarni Geri Lineker nije mogao da sakrije nevericu:

"Ovo bi mogla biti najgora VAR odluka koju sam ikada video… Neverovatno s obzirom na značaj utakmice!"

Besan je bio i trener Hartsa Derek Mekinis:

"Svi su protiv nas. Kada čujete da je Seltik dobio penal u 96. minutu posle VAR-a, jednostavno znate da će ga dobiti. Ovo je sramotno i izgleda kao poklon!"

Sada je sve spremno za pravi rat u Glazgovu! Jedna utakmica odlučiće šampiona, ali pitanje koje gori širom Škotske jeste – da li je prvenstvo već odlučeno u VAR sobi?